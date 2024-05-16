Россия предложила Ирану помощь в расследовании крушения вертолета Раиси

Президент Ирана погиб в конце прошлой недели, когда возвращался домой после встречи с делегацией Азербайджана. Жертвами трагедии в общей сложности стали девять человек.

Россия готова предоставить помощь Ирану в расследовании причин катастрофы, в которой погиб президент Исламской Республики Эбрахим Раиси. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече со спикером Госдумы.

"Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы"

– президент РФ

Он также охарактеризовал погибшего иранского президента как надежного партнера России.

"Это был очень надежный партнер, человек очень прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать"

– глава российского государства

Напомним, церемония прощания с иранским президентом, погибшим в результате крушения вертолета в минувшее воскресенье, пройдет 22 мая в Тегеране. Трагедия также унесла жизни главы МИД страны и еще семи человек.