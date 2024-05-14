Биография президента Ирана Эбрахима Раиси: жизнь и гибель

Эбрахим Раиси – политический, религиозный и государственный деятель Ирана, руководил страной с 2021 по 2024 годы. Погиб в результате авиакатастрофы 19 мая 2024 года.

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси официально подтверждена. Глава государства, а также министр иностранных дел ИРИ погибли в результате крушения самолета.

Ранние годы

Раиси родился 14 декабря 1960 года в городе Мешхед в религиозной семье. В 1975 году поступил в медресе в городе Кум, а затем учился в школе махалли Навваб в Тегеране и школе Аятоллы Саид Мухаммад Мусави-Наджада.

Молодой Эбрахим получил степень доктора юридических наук и исламского права в университете Шахида Мотахари в Тегеране. В годы обучения стал сторонником идеи свержения монархии и был активным участником Исламской революции 1978-1979 гг.

© Фото: сайт президента Ирана

Кроме того, в составе молодых революционеров участвовал в «Культурной революции» с целью возвращения образа жизни страны и общества в религиозные нормы.

Государственная деятельность

Годом начала государственной деятельности будущего президента ИРИ можно назвать 1980-й год, когда он стал работать в судебной канцелярии в городе Кередж. Спустя время он стал прокурором этого города. В 1982 году Раиси был переведен в Хамадан, где также работал прокурором течение двух лет. Оттуда он отправился в Тегеран и был назначен на должность зампрокурора.

В 1988 году Раиси наделили особыми полномочиям по решению специфических религиозно-правовых вопросов в провинциях Семнан, Лурестан, Керманшах. В том же году он участвовал в казни иранских политзаключенных, проводившейся по всей стране.

© Фото: ИРНА

В 1989 году Эбрахима назначили на пост прокурора Тегерана, где проработал до 1994 года. После он на протяжении 10 лет руководил Генеральной инспекцией ИРИ. Следующие 10 лет (2004-2014) Раиси занимал должность замглавы Верховного суда.

В августе 2014 года Раиси стал генпрокурором Ирана, однако в 2016 году он покинул пост и перешел работать в религиозный фонд «Астани Кудс Разави». В 2019 году Эбрахим возглавлял Верховный суд ИРИ. На этой должности он проводил масштабную кампанию по борьбе с коррупцией.

Политическая карьера

В политике Раиси впервые заявил о себе в 2017 году, когда принял участие в президентских выборах, но проиграл Хасану Рухани. Спустя 4 года, 18 июня 2021 года он победил на выборах, набрав более 60% голосов избирателей при рекордно низкой явке – почти 49%. Раиси вступил в должность президента 5 августа.

В своей предвыборной кампании он опирался на вопросы, связанные со снижением уровня бедности, борьбой с коррупцией. Кроме того, он обещал возвести новые дома для нуждающихся за 4 года.

© Фото: сайт президента Ирана

Что касается внешней политики, то Раиси заявлял, что власти будут добиваться отмены санкций, однако не позволят другим странам управлять страной. Эбрахим был сторонником жесткой линии в отношениях с Западными, но выступал и за восстановление иранского ядерного соглашения.

Гибель

Эбрахим Раиси погиб 19 мая 2024 году в результате крушения самолета в горной местности в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним также погибли глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати, а также представитель аятоллы в провинции Мохаммед Али Але-Хашем.