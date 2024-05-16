Когда, как и почему пройдут внеочередные президентские выборы в Иране?

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут в пятницу, 28 июня. Но пока вопросов об их проведении больше, чем ответов. Когда начнется регистрация, как будут проходить выборы, как будет вестись избирательная кампания, кто может стать президентом ИРИ - расскажем в этом материале.

Кто будет президентом до выборов?

Согласно 131-й статье конституции Ирана, исполнять обязанности президента как минимум до 28 июня будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Вместе с главами законодательной и судебной властей он должен обеспечить проведение президентских выборов не позднее, чем через 50 дней после сложения полномочий или ухода из жизни прежнего президента.

Время поджимает

В срок уложиться получается, хотя с натяжкой. Времени для проведения предвыборной кампании остается все меньше. Регистрация кандидатов стартует уже через неделю – 28 мая, заявил пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами. За оставшиеся дни группам иранского истеблишмента надо выдвинуть своих кандидатов и провести хотя бы минимальные кампании – задача максимальной сложности.

Тонкости избирательной кампании

Перед регистрацией в избирательном штабе кандидат в президенты ИРИ должен быть утвержден специальным органом власти – Советом стражей конституции. Будет ли эта процедура ускорена в условиях цейтнота, неясно. Также остается вопрос по сроку, на который будет выбран новый президент. Напомним, очередные выборы в Иране должны были состояться летом 2025 года, то есть через год.

Хади Таханназиф, официальный представитель Совета стражей, так ответил на вопрос о сроке президентских полномочий:

Этот вопрос мы должны обсудить в Совете стражей. После изучения всех деталей я предоставлю необходимые пояснения. Да, мы потеряли президента и других верных служителей государства в авиакатастрофе, но, как заявил Верховный лидер, перерыва в служении нашему благородному народу не будет, и в конституции есть положения для выхода из таких ситуаций. Никаких нарушений закона мы не допустим. Все будет происходить естественно и по закону.

Впрочем, в закон о выборах уже внесены некоторые коррективы. Обычно одновременно с президентом в Иране выбирают руководителей местных органов власти. На этот раз в качестве исключения в бюллетенях 28 июня избиратели увидят только список кандидатов в президенты.

Кто будет в избирательных списках?

Имена претендентов в иранской прессе пока также не называются. Потенциально кандидатами могут стать конкуренты Раиси на выборах 2021 года. Существует вероятность появления новых лиц. Правда, тут особо не о чем говорить из-за отсутствия информации. Теоретически тот же Мохбер может стать главным кандидатом от консерваторов. Однако он никогда не был публичным политиком, в выборах не участвовал и все время был скорее менеджером. Как он себя поведет в ходе кампании, например, во время дебатов на ТВ - неизвестно.

Подобное уже случалось в Иране

Неизбежное последствие трагической гибели Эбрахима Раиси – временная пауза, на которую будет поставлена деятельность законодательной власти. Вообще в Иране уже была подобная ситуация, когда в 1981 году с перерывом в три недели террористы устроили две атаки сначала на правительство премьера Раджаи, а затем на правительство премьера Бахонара. Тогда система справилась с проблемой, был выбран новый президент Али Хаменеи, который занимал президентское кресло два срока. В 1989 году Хаменеи стал Верховным лидером. Так что некоторый опыт решения такого рода проблем у иранской системы власти есть.