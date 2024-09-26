Байден поблагодарил Азербайджан за COP29

Президент США поблагодарил Азербайджан за проведение COP29. Он отметил, что конференция стала платформой для достижения исторического консенсуса.

Американский президент Джо Байджан выразил благодарность Азербайджану за успешное проведение Конференции ООН по климату COP29.

В заявлении лидера США сказано, что впереди ждет большая работа по выполнению климатических целей. Он отметил, что сегодняшний успех – важный шаг в правильном направлении.

"От имени американского народа и будущих поколений мы обязаны ускорить наши усилия, чтобы обеспечить более чистую, безопасную и здоровую планету"

- Джо Байден

Глава государства подчеркнул, что на COP29 был достигнут исторический консенсус, который позволит мобилизовать жизненно важные ресурсы для ускорения перехода к экологически чистой и устойчивой экономике.