COP29 в Баку завершился финансовой целью в $300 млрд

На COP29 объявлено о согласовании "Бакинской цели финансирования". Ее задача – мобилизация $300 млрд для развивающихся стран к 20235 году.

Новая инициатива – "Бакинская цель финансирования" – была согласована на климатической конференции ООН COP29 в азербайджанской столице.

Данная инициатива предусматривает ежегодное направление $1,3 трлн климатического финансирования в развивающиеся страны.

Успех в достижении ключевой задачи саммита ООН по климату, выдвинутой председательством COP29, ознаменовал значительное увеличение по сравнению с предыдущей целью в $100 млрд и откроет новую волну глобальных инвестиций.

"Бакинская цель" включает задачу для развитый стран – мобилизовать $300 млрд ежегодно для развивающихся стран к 2035 году, что на $50 млрд больше, чем предусматривалось в предыдущем проекте документа. Главное внимание уделено поддержке наименее развитых и малых островных стран.

На конференции также была согласована Статья 6, в которой говорится об углеродных рынках. Финансовые потоки от соответствующих углеродных рынков могут достичь $1 трлн в год к 2050 году, а также способны снизить цену реализации национальных климатических на $250 млрд в год.

В совокупности "Бакинская цель финансирования" и Статья 6 изменят архитектуру глобального климатического финансирования, направляя инвестиции в развивающийся мир.

Стоит добавить, что достижения конференции ООН оказались возможными благодаря интенсивной дипломатии, проводимой председательством Азербайджана, в рамках решения сложных и спорных задач в области климатического сотрудничества.

Помимо этого, эти задачи станут важным шагом для достижения цели ограничения глобального потепления до 1,5 градусов.