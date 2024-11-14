COP29 в Баку завершился финансовой целью в $300 млрд

Новая инициатива – "Бакинская цель финансирования" – была согласована на климатической конференции ООН COP29 в азербайджанской столице.
Данная инициатива предусматривает ежегодное направление $1,3 трлн климатического финансирования в развивающиеся страны.
Успех в достижении ключевой задачи саммита ООН по климату, выдвинутой председательством COP29, ознаменовал значительное увеличение по сравнению с предыдущей целью в $100 млрд и откроет новую волну глобальных инвестиций.
"Бакинская цель" включает задачу для развитый стран – мобилизовать $300 млрд ежегодно для развивающихся стран к 2035 году, что на $50 млрд больше, чем предусматривалось в предыдущем проекте документа. Главное внимание уделено поддержке наименее развитых и малых островных стран.
На конференции также была согласована Статья 6, в которой говорится об углеродных рынках. Финансовые потоки от соответствующих углеродных рынков могут достичь $1 трлн в год к 2050 году, а также способны снизить цену реализации национальных климатических на $250 млрд в год.
В совокупности "Бакинская цель финансирования" и Статья 6 изменят архитектуру глобального климатического финансирования, направляя инвестиции в развивающийся мир.
Стоит добавить, что достижения конференции ООН оказались возможными благодаря интенсивной дипломатии, проводимой председательством Азербайджана, в рамках решения сложных и спорных задач в области климатического сотрудничества.
Помимо этого, эти задачи станут важным шагом для достижения цели ограничения глобального потепления до 1,5 градусов.