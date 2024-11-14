Чечня проведет инвестиционный форум

Чечня организует форум "Грозный – город возможностей". Мероприятие направлено на развитие инвестиционного потенциала республики.
В Чечне состоится международный инвестиционный форум "Грозный – город возможностей, пишет пресс-служба ООО "Кооперация Сочи".
Мероприятие будет направлено на развитие инвестиционного потенциала республики, столицы Чечни, а также нового проспекта "Путинский".
Общество подчеркивает, что данный проект должен стать ключевой частью инфраструктуры Грозного.
Помимо этого, на форуме можно будет поговорить о перспективах инвестиций, узнать о новых проектах и инициативах и наладить деловые контакты.
Отмечается, что мероприятие пройдет 14 декабря в Грозном.