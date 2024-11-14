Вестник Кавказа

Чечня проведет инвестиционный форум

Чечня проведет инвестиционный форум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чечня организует форум "Грозный – город возможностей". Мероприятие направлено на развитие инвестиционного потенциала республики.

В Чечне состоится международный инвестиционный форум "Грозный – город возможностей, пишет пресс-служба ООО "Кооперация Сочи".

Мероприятие будет направлено на развитие инвестиционного потенциала республики, столицы Чечни, а также нового проспекта "Путинский".

Общество подчеркивает, что данный проект должен стать ключевой частью инфраструктуры Грозного.

Помимо этого, на форуме можно будет поговорить о перспективах инвестиций, узнать о новых проектах и инициативах и наладить деловые контакты.

Отмечается, что мероприятие пройдет 14 декабря в Грозном.

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