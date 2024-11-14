Вестник Кавказа

Протесты в Тбилиси: что происходит на митинге оппозиции?

Протесты в Тбилиси: что происходит на митинге оппозиции?
© Фото: “Вестник Кавказа“
В Тбилиси проходит небольшой митинг оппозиции – несмотря на обещания перекрыть движение в районе площади Героев в грузинской столице, протестанты не стали конфликтовать с полицией.

На площади Героев в Тбилиси проходит небольшой митинг, движение на дороге частично восстановлено, это контролирует полиция, ситуация спокойная, передает корреспондент "Вестника Кавказа" с места событий.

Участники акции, собравшиеся возле первого корпуса Тбилисского государственного университета, прошли шествием до площади Героев, к мемориалу Героев.

Ранее один из лидеров оппозиции, член "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе сообщал, что участники митинга намерены поставить палатки в двух местах под эстакадой на площади Героев и останутся там до 22:00 (21:00 мск).

Напомним, ранее ожидалось, что очередной митинг оппозиции остановит движение около ТГУ и площади Героев в столице Грузии, а ограничение снимут лишь вечером. Также оппозиция сообщила о заявлении перед первым заседанием нового парламента, намеченного на 25 ноября.

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