Обвинения Берлина против Баку неприемлемы – Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана заявил, что конференция по климату в Баку прошла успешно. Он подчеркнул, что обвинения Германии неприемлемы.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев отреагировал в социальной сети Х на обвинения руководителя германской дипломатии Анналены Бербок.

Он подчеркнул, что климатическая конференция ООН в Баку прошла успешно и оставила свой след в истории глобальных климатических действий как "Бакинский прорыв".

Далее политик прокомментировал слова главы МИД ФРГ и заявил, что ее обвинения против Баку и других участников COP29 в самые критические и сложные моменты неприемлемы.

Гаджиев также отметил, что развивающийся мир и Глобальный Юг ожидали от Евросоюза и в целом от Запада конкретных финансовых обязательств.

Помощник сказал, что министр перепутала предстоящие выборы в Германии с многосторонней дипломатии. По его словам, она пыталась использовать конференцию как платформу для своей предвыборной кампании.

Гаджиев считает, что Бербок следовало бы учесть, что переговоры проходили в отсутствие Еврокомиссии и канцлера ФРГ, в то время как Европа не показала лидерства.

В заключение он добавил, что Азербайджан, как председатель конференции и принимающая сторона, на глазах у всего мира, выступил в качестве честного посредника для достижения итогов.