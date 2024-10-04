Вестник Кавказа

Пашинян сообщил о позитивном настрое жителей Армении к сближению с ЕС

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Премьер Армении рассказал, как в обществе относятся к потенциальному сближению с ЕС. Он подчеркнул, что до консенсуса пока далеко, но позитивный настрой присутствует.

Жители Армении позитивно смотрят на возможное сближение страны с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министра республики Никол Пашинян.

При этом глава правительства подчеркнул, что говорить об общественном консенсусе по этому вопросу пока рано.

"Не осмелюсь сказать, что по вопросу сближения с ЕС есть общественный консенсус. Но несомненно, что по этому вопросу в обществе есть позитивный настрой. Получается, что эту повестку Армении и ЕС предложил я"

– Никол Пашинян

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