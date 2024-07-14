Вестник Кавказа

Киргизия вводит запрет на электронные сигареты

Киргизия вводит запрет на электронные сигареты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Киргизии решили запретить на территории страны электронные сигареты – закон вступит в силу летом будущего 2025 года, а на нарушителей будет налагаться солидный штраф в 120 долларов.

Отправляющимся в отпуск в Киргизию путешественникам с лета наступающего 2025 года придется позабыть об электронных сигаретах – с июля будущего 2025 года они станут в стране вне закона, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон… "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты здоровья граждан"

- пресс-служба главы Киргизии

В первую очередь, закон защитит здоровье и благополучие граждан страны, поскольку документ вводит запрет не только на использование, но и ввоз, обращение и использование таких испарителей никотиносодержащей жидкости на территории Киргизии, передает РИА Новости.

Закон вводит и строгую ответственность для лиц, нарушивших его – административный штраф за использование электронных сигарет составит около $120, а продавцов такой продукции будут штрафовать примерно на $230. Еще более строгое наказание ждет юридических лиц - $770, а за ввоз крупных партий испарителей можно будет оказаться и за решеткой сроком на 2 года.

Закон заработает с 1 июля 2025 года, - уточнили в пресс-службе.

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