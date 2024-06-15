Как посетить Нарын - суровое сердце Кыргызстана в горах Тянь-Шаня

Чтобы увидеть самые невероятные горные пейзажи, нужно ехать в Кыргызстан. Кроме изучения крупных городов, таких как Бишкек и Ош, а также отдыха на берегу озера Иссык-Куль, можно отправиться вглубь страны. Один из наиболее интересных вариантов - город Нарын. Расскажем, где находится Нарын, как туда добраться, что там посмотреть и где остановиться.

Нарын изначально был небольшой остановкой на пути торговых караванов, путешествующих из Китая в Среднюю Азию. В XIX веке Нарын стал гарнизоном Российской империи, а в 1920 году здесь произошло сражение между Красной Армией и белогвардейцами, после чего Нарын перешел к советским властям. Сейчас Нарын считается одноименной свободной экономической зоной.

Где находится Нарын?

Город Нарын расположен в предгорьях хребта Нарын-Тоо в Нарынской области, которая считается самой гористой местностью Кыргызстана. Огромную часть территории этого региона занимают горные хребты, к которым относятся хребет Какшаал-Тоо с высшей точкой Тянь-Шаня и Кыргызстана, хребты Молдо-Тоо, Ат-Башы, Нарын-Тоо и Суусамыр-Тоо. Их средняя высота колеблется от 3000 до 4000 метров.

Нарын лежит на берегу одноименной реки - самой крупной в стране. Расстояние между Бишкеком и Нарыном - чуть более 300 км, до границы с Китаем от Нарына - 180 км. Село у озера Иссык-Куль Боконбаево находится от Нарына в 160 км, Каракол - в 300 км. Через город проходит важнейшая для Киргизии автомобильная трасса А365, которая связывает Нарын с Бишкеком и идет до границы с Китаем.

Как добраться до Нарына самостоятельно?

Из Бишкека в Нарын можно добраться на маршрутке или совместном такси. Сама дорога уже довольно живописна, поскольку проходит по гористой местности. Транспорт отправляются с Западного автовокзала Бишкека с утра по мере заполнения. Дорога до Нарына занимает 5-6 часов, проезд в маршрутке будет стоить примерно 450 сомов с человека, место в такси обойдется в примерно 750 сомов. Если ехать на частном такси, будет побыстрее (4-5 часов), но дороже - 4000 сомов. Киргизский сом почти равен рублю, поэтому пересчет производить удобно.

Из Каракола можно доехать в Нарын таким же образом. Маршрутки и такси отправляются с главного автовокзала Каракола. Маршрутка из Каракола идет обычно раз в день, около 8.30 утра через Кочкор. Дорога занимает около 6-7 часов и стоит 450 сомов на человека. Если разделить такси с другими пассажирами, будет стоить около 850 сомов с человека. С пересадкой из Каракола в Нарын можно доехать на автобусе через Балыкчы, а дальше на маршрутке, за обе поездки это будет стоить около 500 сомов, ехать от 7 до 8 часов.

Маршрутки и такси из Кочкора в Нарын обычно отправляются утром и днем ​​с главного автовокзала или от центрального рынка. Ехать 3-4 часа, проезд на маршрутке стоит 300 сомов, на общем такси - 500 сомов.

Между Ошем и Нарыном нет прямых маршрутов общественного транспорта, поэтому добираться придется через Бишкек. Из Оша в Бишкек на маршрутке ехать 10-12 часов (1500 сомов).

Что посмотреть в Нарыне?

В самом Нарыне заняться особо нечем, сюда приезжают, чтобы увидеть горы Тянь-Шаня, отправиться в походы к перевалам и озерам по многочисленным маршрутам.

В городе есть небольшой историко-краеведческий музей, который открыт только в будни с 9 утра до 6 вечера (с 12:00 до 13:00 обед). Билет стоит 150 сомов.

Главная архитектурная достопримечательность города - это центральная мечеть красивого голубого цвета, но здание современное.

Крупнейшая река страны протекает через Нарын, она довольно спокойная, но есть участки, пригодные для рафтинга.

На юг за стоянкой от Яблоневого парка Нарына идет тропа к горе Ала-Мищук на высоту более 1200 метров. Этот поход протяженностью 4,5 км можно совершить за один день.

Куда поехать из Нарына?

Салкын-Тор. В 20 км к востоку от Нарына лежит национальный природный парк Салкын-Тор. Из Нарына ко входу в парк можно доехать на такси меньше чем за полчаса. А дальше на восток располагается еще более обширный Нарынский заповедник.

В 20 км к востоку от Нарына лежит национальный природный парк Салкын-Тор. Из Нарына ко входу в парк можно доехать на такси меньше чем за полчаса. А дальше на восток располагается еще более обширный Нарынский заповедник. Эки-Нарын . В этом месте два притока сливаются вместе, образуя реку Нарын. Кроме долины на высоте 2000 метров над уровнем моря здесь есть юрточный лагерь. Село Эки-Нарын находится в 44 км от Нарына, добраться за час можно на маршрутке или такси.

. В этом месте два притока сливаются вместе, образуя реку Нарын. Кроме долины на высоте 2000 метров над уровнем моря здесь есть юрточный лагерь. Село Эки-Нарын находится в 44 км от Нарына, добраться за час можно на маршрутке или такси. Таш-Рабат. В 115 км от города Нарын в ущелье Кара-Коюн расположен караван-сарай Таш-Рабат. Этот караван-сарай был возведен в XV веке на месте более древнего монастыря. Из Нарына сюда ехать 2,5 часа, а неподалеку от караван-сарая есть красивое озеро Чатыр-Коль.

В 115 км от города Нарын в ущелье Кара-Коюн расположен караван-сарай Таш-Рабат. Этот караван-сарай был возведен в XV веке на месте более древнего монастыря. Из Нарына сюда ехать 2,5 часа, а неподалеку от караван-сарая есть красивое озеро Чатыр-Коль. Кошой-Коргон. Кошой-Коргон - это руины древнего городища и тюркской крепости VII-X веков. Крепость, находившаяся на важном караванном торговом пути, расположена примерно в 12 км от села Ат-Башы. Когда-то стены крепости возвышались на 10 метров, но со временем опустились примерно до 4 метров. Кошой-Коргон находится примерно в часе езды от города Нарын (62 км) и находится на той же дороге, что и караван-сарай Таш-Рабат.

Когда лучше ехать в Нарын?

Самое подходящее время года для посещения Нарына и Нарынской области в целом - это летние месяцы с июня по сентябрь. Хотя в кыргызских городах в это время жарко, для посещения горных маршрутов лето - наиболее оптимальный вариант. Пешеходные тропы в горах могут поздно открыться, поэтому если хочется совместить посещение кыргызских городов и гор, можно выбрать сентябрь, оставив крупные равнинные города на конец путешествия.

Где остановиться в Нарыне?

Нарын в плане туризма пока не развит, здесь нет роскошных отелей и в целом выбор вариантов размещения не такой большой. Однако здесь множество простеньких гостиниц, в том числе есть с бесплатным Wi-Fi (Памко, Джамал, Тенир-Тоо), есть один четырехзвездочный отель Хан-Тенгри. Как вид размещения у туристов пользуются популярностью юрты. В том числе юрточные лагеря расположены на берегу озер Сон-Куль (Али-Нур, Ерлан, Сары-Булун), Кол-Укок и Кель-Суу, но там нет Wi-Fi.