Как посетить Нарын - суровое сердце Кыргызстана в горах Тянь-Шаня

Нарын изначально был небольшой остановкой на пути торговых караванов, путешествующих из Китая в Среднюю Азию. В XIX веке Нарын стал гарнизоном Российской империи, а в 1920 году здесь произошло сражение между Красной Армией и белогвардейцами, после чего Нарын перешел к советским властям. Сейчас Нарын считается одноименной свободной экономической зоной.
Где находится Нарын?
Город Нарын расположен в предгорьях хребта Нарын-Тоо в Нарынской области, которая считается самой гористой местностью Кыргызстана. Огромную часть территории этого региона занимают горные хребты, к которым относятся хребет Какшаал-Тоо с высшей точкой Тянь-Шаня и Кыргызстана, хребты Молдо-Тоо, Ат-Башы, Нарын-Тоо и Суусамыр-Тоо. Их средняя высота колеблется от 3000 до 4000 метров.
Нарын лежит на берегу одноименной реки - самой крупной в стране. Расстояние между Бишкеком и Нарыном - чуть более 300 км, до границы с Китаем от Нарына - 180 км. Село у озера Иссык-Куль Боконбаево находится от Нарына в 160 км, Каракол - в 300 км. Через город проходит важнейшая для Киргизии автомобильная трасса А365, которая связывает Нарын с Бишкеком и идет до границы с Китаем.
Как добраться до Нарына самостоятельно?
- Из Бишкека в Нарын можно добраться на маршрутке или совместном такси. Сама дорога уже довольно живописна, поскольку проходит по гористой местности. Транспорт отправляются с Западного автовокзала Бишкека с утра по мере заполнения. Дорога до Нарына занимает 5-6 часов, проезд в маршрутке будет стоить примерно 450 сомов с человека, место в такси обойдется в примерно 750 сомов. Если ехать на частном такси, будет побыстрее (4-5 часов), но дороже - 4000 сомов. Киргизский сом почти равен рублю, поэтому пересчет производить удобно.
- Из Каракола можно доехать в Нарын таким же образом. Маршрутки и такси отправляются с главного автовокзала Каракола. Маршрутка из Каракола идет обычно раз в день, около 8.30 утра через Кочкор. Дорога занимает около 6-7 часов и стоит 450 сомов на человека. Если разделить такси с другими пассажирами, будет стоить около 850 сомов с человека. С пересадкой из Каракола в Нарын можно доехать на автобусе через Балыкчы, а дальше на маршрутке, за обе поездки это будет стоить около 500 сомов, ехать от 7 до 8 часов.
- Маршрутки и такси из Кочкора в Нарын обычно отправляются утром и днем с главного автовокзала или от центрального рынка. Ехать 3-4 часа, проезд на маршрутке стоит 300 сомов, на общем такси - 500 сомов.
- Между Ошем и Нарыном нет прямых маршрутов общественного транспорта, поэтому добираться придется через Бишкек. Из Оша в Бишкек на маршрутке ехать 10-12 часов (1500 сомов).
Что посмотреть в Нарыне?
- В самом Нарыне заняться особо нечем, сюда приезжают, чтобы увидеть горы Тянь-Шаня, отправиться в походы к перевалам и озерам по многочисленным маршрутам.
- В городе есть небольшой историко-краеведческий музей, который открыт только в будни с 9 утра до 6 вечера (с 12:00 до 13:00 обед). Билет стоит 150 сомов.
- Главная архитектурная достопримечательность города - это центральная мечеть красивого голубого цвета, но здание современное.
- Крупнейшая река страны протекает через Нарын, она довольно спокойная, но есть участки, пригодные для рафтинга.
- На юг за стоянкой от Яблоневого парка Нарына идет тропа к горе Ала-Мищук на высоту более 1200 метров. Этот поход протяженностью 4,5 км можно совершить за один день.
Куда поехать из Нарына?
- Салкын-Тор. В 20 км к востоку от Нарына лежит национальный природный парк Салкын-Тор. Из Нарына ко входу в парк можно доехать на такси меньше чем за полчаса. А дальше на восток располагается еще более обширный Нарынский заповедник.
- Эки-Нарын. В этом месте два притока сливаются вместе, образуя реку Нарын. Кроме долины на высоте 2000 метров над уровнем моря здесь есть юрточный лагерь. Село Эки-Нарын находится в 44 км от Нарына, добраться за час можно на маршрутке или такси.
- Таш-Рабат. В 115 км от города Нарын в ущелье Кара-Коюн расположен караван-сарай Таш-Рабат. Этот караван-сарай был возведен в XV веке на месте более древнего монастыря. Из Нарына сюда ехать 2,5 часа, а неподалеку от караван-сарая есть красивое озеро Чатыр-Коль.
- Кошой-Коргон. Кошой-Коргон - это руины древнего городища и тюркской крепости VII-X веков. Крепость, находившаяся на важном караванном торговом пути, расположена примерно в 12 км от села Ат-Башы. Когда-то стены крепости возвышались на 10 метров, но со временем опустились примерно до 4 метров. Кошой-Коргон находится примерно в часе езды от города Нарын (62 км) и находится на той же дороге, что и караван-сарай Таш-Рабат.
Когда лучше ехать в Нарын?
Самое подходящее время года для посещения Нарына и Нарынской области в целом - это летние месяцы с июня по сентябрь. Хотя в кыргызских городах в это время жарко, для посещения горных маршрутов лето - наиболее оптимальный вариант. Пешеходные тропы в горах могут поздно открыться, поэтому если хочется совместить посещение кыргызских городов и гор, можно выбрать сентябрь, оставив крупные равнинные города на конец путешествия.
Где остановиться в Нарыне?
Нарын в плане туризма пока не развит, здесь нет роскошных отелей и в целом выбор вариантов размещения не такой большой. Однако здесь множество простеньких гостиниц, в том числе есть с бесплатным Wi-Fi (Памко, Джамал, Тенир-Тоо), есть один четырехзвездочный отель Хан-Тенгри. Как вид размещения у туристов пользуются популярностью юрты. В том числе юрточные лагеря расположены на берегу озер Сон-Куль (Али-Нур, Ерлан, Сары-Булун), Кол-Укок и Кель-Суу, но там нет Wi-Fi.