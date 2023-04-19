Какая самая горная страна в мире

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы оценить, насколько страна гористая, кроме оценки высоты и протяженности горных цепей, необходимо вычислить страны с наибольшим процентом площади поверхности, занимаемой горами.

Горы занимают около 24% поверхности земли. Горами считают геологические образования не менее 500 метров высотой, а в некоторых странах критерий высоты даже ниже. Жить в горных районах непросто. Там проживает не более 13% населения планеты, но туристов горные пейзажи привлекали всегда. Самые смелые занимаются альпинизмом, скалолазанием и горным туризмом, много поклонников у горнолыжных и других зимних видов спорта, а пешеходные тропы в низовьях гор и живописных долинах подходят для походов или неспешных прогулок.

Топ-10 стран с самой большой площадью, занимаемой горами, выглядит так:

Бутан - 98,8% Таджикистан - 91,9% Кыргызстан - 90,7% Лесото - 90,5% Черногория - 89,3% Армения - 85,9% Северная Македония - 85,5% Швейцария - 83,6% Ливан - 81,1% Непал - 80,7%

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непал

Непал многие ассоциируют с легендарными Гималаями (или, по крайней мере, их южными склонами). Именно там располагаются большинство легендарных восьмитысячников, включая Канченджанга, Лхоцзе, Макалу, Чо-Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Аннапурна I и, наконец, Эверест. На самую высокую гору в мире (8 848 м) впервые поднялись по уже ставшему классическим маршруту со стороны Непала, и он не теряет свою популярность среди искателей приключений, хотя многие эксперты считают его более опасным. И хотя Непал замыкает десятку стран мира по проценту горных территорий, по средней высоте над уровнем моря (3266 м) он уступает только Бутану.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливан

Ближневосточное государство Ливан зажато между Средиземным морем на западе и цепью заснеженных гор, которые проходят почти через всю страну. А у ливано-сирийской границы простираются горы Антиливан. Курнет-эс-Сауда, часть горного хребта Ливан - самая высокая точка страны (3087 м).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Швейцария

Швейцарские Альпы веками бросали вызов лучшим альпинистам мира. Величественный пик Маттерхорн (4478 м) возвышается над селом Церматт, приглашая смельчаков проверить свое мастерство и удачу. Печально известный северный склон горы Айгер (3970 м) безмолвно рассказывает посетителями курорта Гринельвальд свою поразительную, но захватывающую историю. А более приветливая Юнгфрау в Бернских Альпах приглашает туристов прокатиться на поезде к станции "Вершина Европы", наслаждаясь потрясающим видом на Бернские Альпы на высоте 3 471 м без опасностей технического восхождения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северная Македония

Северная Македония - небольшое государство на Балканах. Его западную границу очерчивают Шарские горы, а на юге пролегает горная цепь Осогово-Беласица. Горный хребет Кораби на границе с Албанией возвышается на 2764 м, в стране еще очень много других двухтысячников чуть пониже.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения

Горная систем Большого Кавказа (где расположен двуглавый Эльбрус - самая высокая вершина России и Европы - 5642 м) переходит в Малый Кавказ, протянувшийся вдоль северной и восточной частей страны. Наивысшая в Армении точка - это северная вершина горы Арагац высотой 4090 м (это стратовулкан, как и Эльбрус), расположенная на Армянском нагорье. А в среднем территория страны, не имеющей выхода к морю, находится на высоте 1792 м над уровнем моря.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Черногория

При упоминании Черногории первым делом на ум приходит побережье Адриатического моря, но название страны (Црна Гора, Монтенегро) говорит само за себя, гор здесь много. Динарское нагорье (то есть юго-восточная ветвь Восточных Альп) с пиком Динара (1913 м) проходит через северо-восточную часть Черногории, а горный массив Дурмитор с самой высокой точкой страны - пиком Боботов-Кук (2523 м) - прорезает центральный регион. По легенде, название "черная гора" пошло именно от горы Ловчен, самая высокая вершина которой Штировник (1749 м).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесото

Королевство Лесото - крошечное африканское государство, окруженное территорией ЮАР. Самая высокая вершина Лесото, расположенная в восточной части королевства - Тхабана-Нтленьяна (3482 м) - входит в цепь Драконовых гор. А с севера на юг простирается горный хребет Малоти с плато высотой 2743 м. В среднем королевство лежит на высоте 2161 м над уровнем моря.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кыргызстан

Тянь-Шань - одна из самых высоких горных система мира, протянулась через территории нескольких стран, но большая ее часть расположена в Кыргызстане. Там же находится и самая высокая точка Тянь-Шаня - Джениш Чокусу, известный как Пик Победы, его снежная вершина высотой в 7439 м украшает северо-восточную часть страны. На южной границе Кыргызстана пролегают хребты Кокшалтау, Алайский, Заалайский и хребет Атбаши. Средняя высота территории Кыргызстана над уровнем моря составляет 2989 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таджикистан

Таджикистан - государство в Центральной Азии, не имеющее выхода к морю. На его территории раскинулись горные системы Тянь-Шаня, Памиро-Алтая и Памира. Средняя высота территории страны над уровнем моря составляет 3186,69 м - третье место в мире по этому показателю. Самая высокая вершина страны - Пик Исмаила Сомони с высотой 7495 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бутан

Загадочное буддийское королевство Бутан также не имеет выхода к морю и находится в Южной Азии. Его небольшая территория почти полностью покрыта горами - Гималаями. При средней высоте 3280 метров над уровнем моря Бутан является не только самой гористой страной мира с точки зрения покрытия горами ее площади, но и общей высоты горных вершин. Самая высокая точка королевства - гора Канкар-Пунсум высотой 7570 м - также пока остается самой высокой непокоренной вершиной мира. Также около 70% площади Бутана покрывают леса. Ранее Бутан был признан первой в мире страной с отрицательными выбросами углерода. Более того, приезжающие в страну обязаны платить $200 с человека в день как плату за сохранение экологических приоритетов страны.