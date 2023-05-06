Что посмотреть в Киргизии

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Киргизия славится своей нетронутой первозданной природой и колоритными достопримечательностями: горной цепью Тянь-Шань, занимающей 90% территории страны, яркими длинами и тысячами кристально чистых озер.

Для россиян при въезде в Киргизию (Кыргызстан) действует безвизовый режим, причем въехать можно даже по внутреннему паспорту гражданина РФ. Лучше взять с собой рубли и на месте поменять их на сомы. Цены на всё довольно низкие.

Горы Тянь-Шань

"Небесные горы" (так переводится название горной системы) считаются самыми длинными по протяженности в Азии. Горы раскинулись на территории нескольких государств, но большая часть Тянь-Шаня расположена именно в Киргизии.

Тянь-Шань похож на спящего верблюда,

а средь хребтов горбатых, в их кольце,

сверкает Иссык-Куль, живое чудо,

как родинка на девичьем лице

- так десятилетиями почти каждый киргизский гид начинает любую экскурсию.

Горный массив можно разделить на несколько частей с характерными для них признаками. Например, в центральной части Небесных гор находятся две самые высокие вершины – пик Победы и Хан-Тенгри. Большой вклад в изучение горной системы Тянь-Шань внес русский исследователь Пётр Семёнов, который указом императора позднее получил приставку "Тян-Шанский" к своей фамилии.

Национальный парк Ала-Арча

Благодаря живописным пейзажам, этот национальный парк в горах Тянь-Шаня - идеальное место для знакомства с красотой киргизских гор. Ала-Арча расположен приблизительно в 40 километрах южнее Бишкека. Здесь можно отправиться в поход, заняться спортивными прогулками или альпинизмом. Многие приезжают сюда на пикники, для этого оборудованы специальные стоянки. Перед поездкой необходимо ознакомиться с правилами посещения заповедника.

Бишкек

Столица Киргизии – зеленый город с широкими проспектами, хорошо выглядит на фоне заснеженных гор. В 1825 году здесь был заложен глиняный форт Пишпек. Затем он был переименован во Фрунзе, а в 1991 году получил нынешнее название Бишкек. В городе есть несколько музеев, где можно познакомиться с историческими находками, предметами живописи, скульптурами, традиционными вышивками. В городе также много парков и знаменитый Ошский базар – один из самых крупных в Киргизии. Если же хотите посмотреть на город с высоты птичьего полета, то можете отправиться на колесо обозрения в парке Панфилова.

Название озера в переводе означает "теплое озеро". Это одно из самых больших горных озер в мире. Температура воды в летний период достигает 25 градусов. Прозрачные голубые воды озера не замерзают даже в разгар зимы. Эти края пользуются большой популярностью у туристов, в районе озера множество мест для отдыха. Популярны среди путешественников города Чолпон-Ата и Каракол. В этих краях можно не только отдохнуть, наслаждаясь прекрасными видами и климатом, но и заняться каякингом или дайвингом, отправиться в экскурсии по близлежащим ущельям и каньонам (например, к каньону "Сказка" с его красными скалами), а также на конную прогулку.

Ущелье Алтын-Арашан

Ущелье находится в заповедной зоне. В его горячих источниках разные виды целебных вод, помогающих при заболеваниях, связанных с нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системами. Также в этих краях можно увидеть живописные водопады и озера. Там водятся различные виды животных, склоны ущелья покрыты елями, возраст которых достигает тысячи лет.