В Москву на День Победы приедет президент Кыргызстана

Опубликовано: 13:44, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Киргизский лидер посетит Россию 8-9 мая. Он проведет ряд встреч, а также посетит парад на Красной площади.

В российскую столицу 8-9 мая прибудет президент Кыргызстана Садыр Жапаров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации киргизского лидера.

Согласно сообщению Жапаров будет в Москве с визитом 8 и 9 мая. В День Победы он примет участие в торжественных мероприятиях. Также в программу поездки входят встречи на высшем уровне.

В Кремле сегодня подтвердили, что парад на 9 мая на Красной площади состоится.

Отметим, что официально пресс-служба президента Кыргызстана пока не давала информации о планируемом визите. При этом он анонсировался в конце марта, когда Жапаров в Бишкеке принимал вице-премьера РФ Алексея Оверчука.