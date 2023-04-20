Опубликовано: 15:50, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздничный парад к 9 мая отменили в Севастополе, данное решение было принято военными. План празднования Дня Победы в городе будет изменен.

Севастопольский глава Михаил Развожаев сообщил об отмене проведения военного парада, посвященного Дню Победы. Решение, по его словам, принимали военные.

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что министерство обороны приняло решение о непроведении парада в Севастополе"

Михаил Развожаев

Он отметил, что в связи с этим, планы по празднованию Дня Победы будут пересмотрены. Губернатор заверил, что праздник состоится в любом случае и по этому поводу состоится в ближайшее время заседание оргкомитета.

Ранее крымские власти решили отказаться от массовых мероприятий во время майских праздников. По словам руководителя Крыма Сергея Аксенова, отмена праздничных концертов и парадов принято из соображений безопасности.