Только один город проведет Парад Победы на Кубани

Опубликовано: 20:00, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парад Победы в Краснодарском крае в 2023 году решено провести только в одном городе. Торжественное мероприятие примет Новороссийск. В остальных городах и селах пройдут другие памятные события.

Парад на праздник 9 Мая на Кубани в 2023 году пройдет только в одном городе, рассказали в руководстве региона.

В частности, его примет Новороссийск, который единственный в Краснодарском крае имеет статус "город-герой".

В ведомстве пояснили, что таковы были рекомендации правоохранителей и силовиков, основанные на требованиях безопасности.

Кроме военных, на Парад 9 мая выйдут казаки и спасатели. К нему присоединится молодежь: курсанты, представители Юнармии и кадеты.

Во всех кубанских муниципалитетах будут возлагать цветы. Специально для ветеранов во дворах будут устраиваться концерты. Проведут свои мероприятия военные реконструкторы, а также "фронтовые бригады".