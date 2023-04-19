Куда можно поехать отдыхать без визы из России в 2023 году?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристам из России открыты десятки стран. Отдохнуть летом на море в 2023 году без визовых сложностей можно в не только в массовых Турции и Абхазии, но и в каспийских Азербайджане и Казахстане, экзотических Мальдивах и Венесуэле, жарких ОАЭ и Египте. Расскажем подробнее, где ждут россиян, куда можно долететь без пересадок и куда не нужна виза в 2023 году.

Поехать за границу без визы в 2023 году россиянам можно в десятки стран. Несмотря на геополитическую ситуацию, российским туристам открыто множество направлений, по некоторым осуществляются прямые перелеты.

Куда поехать без загранпаспорта?

Ряд республик граждане России могут посетить даже не имея загранпаспорта. По общегражданскому паспорту можно въехать в Армению, Абхазию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Безвизовые страны для россиян в 2023 году

Наличие заграничного паспорта открывает российским туристам следующие страны: Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Молдавия, Таджикистан, Албания, Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Тунис, Марокко, ЮАР, Маврикий, Израиль, Вьетнам, Гонконг, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Оман, Северный Кипр, Таиланд, Турция, Сейшелы, Багамы, Доминикана, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Куба, Колумбия, Коста-Рика, Ямайка, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.

Список безвизовых стран можно было бы продолжить, однако не все направления будут интересны туристам. Всего россияне без визы могут посетить около 80 стран мира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти без визы

Виза по прибытии россиянам ставится в Иордании, Бахрейне, Бангладеше, Индонезии, Камбодже, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Египте, Зимбабве, Мадагаскаре, Танзании. Эти страны открыты для туристов из России на сегодня.

Куда визу оформить просто?

Некоторые страны можно посетить, оформив перед поездкой электронную визу. Такие визы россиянам делают Индия, Иран, Мексика, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Эфиопия, Австралия. Данные зарубежные направления также можно смело рассматривать для отдыха в 2023 году.

Кипр бесплатно выдает россиянам национальную визу, но подавать документы нужно заранее.

Какие страны выдают шенген россиянам сегодня?

Шенгенскую визу в 2023 году россиянам получить непросто. Список стран ЕС, которые проще всего дают визу на сегодня: Греция, Италия, Франция, Испания, Венгрия.

Добираться в Европу из России нужно будет с пересадками. Прямого авиасообщения нет. Курс евро на сегодня держится в районе 90 рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда поехать на море без визы в 2023 году

Летом 2023 года туры в Турцию для россиян резко подорожали. Альтернативными направлениями, где тепло и море, могут стать Абхазия, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Египет, Израиль, Иран, Черногория. Также летом на море в 2023 году можно отправиться в такие страны, как Тунис, Марокко, Маврикий, Вьетнам, Венесуэла, Кипр.

В летние месяцы дешевеют путевки по таким направлениям, как ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Индия. Это страны, где всегда тепло, но лучший сезон для их посещения - межсезонье. В ОАЭ, как и в остальных странах Ближнего Востока, летом стоит экстремальная жара, самая мягкая погода в эмирате Эль-Фуджайра. В Индии, Таиланде, на Мальдивах летом наступает сезон тропических дождей. Они сопровождаются большой влажностью и жаркой погодой.

Список стран, куда есть прямые рейсы из Москвы

Полететь на отдых из Москвы прямым рейсом в 2023 году можно по следующим направлениям: Турция, Азербайджан, Казахстан, Египет, Израиль, Индия, Таиланд, Иран, ОАЭ, Оман, Алжир, Тунис, Мальдивы, Сейшелы, Венесуэла, Куба.

Ведутся переговоры об открытии авиасообщения с Грузией, но пока решение не принято.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучшие страны для отдыха на море

Список стран для летнего отдыха в 2023 году из России таков:

Турция, Азербайджан, Тунис, Казахстан - виза не нужна, есть прямые рейсы, сезон

Грузия, Абхазия, Черногория, Кипр, Маврикий - безвиз, прямых рейсов нет, сезон

ОАЭ, Оман, Таиланд, Мальдивы, Сейшелы, Куба - виза не нужна, прямые рейсы, несезон

Венесуэла - виза не нужна, прямые рейсы, средний сезон.

Как расплачиваться за границей?

Туристам в 2023 году, отправляющимся из России в другие страны, лучше всего брать с собой наличные, предпочтительно евро или доллары нового образца. Напомним, вывозить из России по «зеленому коридору» можно до $10 тыс.

В некоторых странах принимают карты «Мир», но список банков, работающих с российскими картами, ограничен. Так, в Казахстане полноценное обслуживание проводит лишь один банк. Снять деньги с карты российской системы можно в нескольких банкоматах на Кубе и во Вьетнаме. Карты «Мир» работают в Армении и Беларуси, однако эти страны не имеют морей, чтобы привлечь туристов летом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вскоре обещают запустить карты «Мир» в Иране и Венесуэле.

Где искать авиабилеты и бронировать отели за границей?

Самостоятельные туристы для поиска и покупки авиабилетов в 2023 году могут использовать агрегаторы Авиасэйлс, Скайсканнер, Каяк, Момондо, прямые сайты авиакомпаний, на сайтах агентств onetwotrip, kupibilet, biletix, Связной Трэвел.

Отели сегодня россиянам удобнее всего искать через сайты Островок.ру, Броневик, Яндекс Путешествия, Хотеллук, 101hotels. Бронировать и оплатить жилье можно онлайн с помощью любой российской банковской карты.