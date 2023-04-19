Венесуэла готовит хорошие новости по картам "Мир"

Опубликовано: 8:52, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вскоре появятся позитивные новости относительно возможности использования карт "Мир" в Венесуэле, информирует МИД страны. Над запуском системы работают совместно Центробанки России и Венесуэлы.

В Венесуэле анонсировали хорошие новости по вопросу запуска в стране карт российской платежной системы "Мир".

"Технические команды центральных банков России и Венесуэлы и платежной системы "Мир" работают в двух направлениях – в части обмена финансовой информацией, чтобы двигаться в сторону отказа от применения доллара в сфере торговли, а также в части использования карточки "Мир" для платежей в Венесуэле",

– поделился глава венесуэльского МИД Иван Хиль по итогу переговоров с российским министром Сергеем Лавровым.

Хиль добавил, что вопрос о работе "Мира" в Венесуэле будет на повестке на следующей неделе в Москве, в рамках межправительственной комиссии двух стран. По его словам, вскоре по запуску карт "Мир" можно ожидать хороших известий.

Возможность использования карт "Мир" в Венесуэле сделает для россиян более привлекательным отдых на Карибском море. Напомним, прямые рейсы связывают российскую столицу и остров Маргарита. Туроператоры в 2023 году предлагают путевки по данному направлению на любое время года.