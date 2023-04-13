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Пляжный отдых на Карибском море стал круглогодичным для россиян

Пляжный отдых на Карибском море стал круглогодичным для россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чартеры в Венесуэлу из Москвы теперь будут летать круглый год. Летний отдых на острове Маргарита впервые предлагают россиянам три туроператора.

Отдохнуть в Венесуэле на Карибском море россияне с этого года смогут в любой сезон - чартеры из Москвы на данном направлении стали круглогодичными.

О том, что чартеры из Москвы на остров Маргарита впервые продлены на лето сообщает АТОР. Туроператор Pegas Touristik предлагает путевки на лето на 10-11 ночей совместно с перевозчиком Nordwind. Также продлены на лето и предложения "Интуриста" и Tez Tour, которые резервируют блоки мест на регулярных рейсах венесуэльской компании Conviasa.

Турбизнес видит рост спроса на путевки на остров Маргарита среди россиян.

Венесуэла заинтересована в широком использовании рубля на своих курортах

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