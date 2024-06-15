Как посетить Арсланбоб - ореховый рай в Киргизии

Окруженный ореховыми рощами и горными хребтами Арсланбоб представляет собой интересный вариант поездки во время путешествия по Киргизии. Расскажем, где находится Арсланбоб, почему его стоит посетить, когда лучше ехать, как добраться и что там посмотреть.

Небольшое кыргызское село к северу от Оша славится реликтовыми ореховыми лесами и живописными водопадами. Дело в том, что реликтовый ореховый лес Арсланбоба - самый большой в мире. От села идет ряд туристических маршрутов, позволяющих посетителям максимальным образом исследовать природные красоты этой части Кыргызстана.

Где находится Арсланбоб?

Арсланбоб - это целая долина, расположенные в ней село, курорт и лес называются также. Эти места лежат в Джалал-Абадской области на юге Кыргызстана и относятся к Базар-Коргонскому району. Долина расположена на высоте около 1400 м, над ней возвышается главная вершина Ферганского горного хребта - Бабаш-Ата. На склонах этого хребта, отделяющего Ферганскую долину от Внутреннего Тянь-Шаня, и произрастают знаменитые ореховые леса.

Село Арсланбоб находится в 220 км от Бишкека по прямой, но из-за горной местности дороги проложены таким образом, что путь удлиняется до 590 км. Расстояние до Оша по прямой составляет 90 км, но по дороге - 200 км. При поиске на местных картах нужно помнить, что на кыргызском языке долина называется Арстанбап. Село Арсланбоб расположено в центре долины, это самое крупное село Арсланбобского округа. Здесь можно найти магазины, рынок, основные достопримечательности и транспорт.

Почему стоит посетить Арсланбоб?

Главная особенность Арсланбоба заключается в том, что здесь растет крупнейший в мире реликтовый ореховый лес с площадью около 11 тысяч гектаров. Возраст орехового массива в Арсланбобской долине оценивается в 50 млн лет. Причем некоторым деревьям более тысячи лет.

Но древний ореховый лес - это не единственная причина, по которой туристы могут захотеть приехать в Арсланбоб. Здесь можно посетить водопады и смотровые площадки с живописными видами на горы. Это довольно популярное место отдыха в Киргизии и для тех, кто любит активный отдых, здесь устраивают мероприятия на свежем воздухе: многодневные походы, конные прогулки, скалолазание и горные велосипеды.

Чем славятся ореховые леса Арсланбоба?

Про ореховые леса Арсланбоба ходит много преданий. Одна из легенд гласит, что Арсланбоб назван в честь среднеазиатского мистика Арыстан-Баба, который основал село. Другая легенда повествует о том, как пророк Мухаммед приказал человеку найти рай на земле. После долгих поисков человек нашел долину, которая показалась ему идеальной, за исключением того, что здесь не было деревьев. Пророк послал человеку мешок фруктов и семян грецких орехов. Мужчина забрался на вершину горы Бабаш-Ата, откуда ветер разнес семена по всей Арсланбобской долине.

Есть также легенда, связанная с Александром Македонским: местные жители подарили грецкие орехи полководцу, когда его армия возвращалась из Азии в Европу. Грецкие орехи вылечили его раненых солдат, и Македонский решил посадить семена орехов в Греции, откуда они распространились в других уголки мира. Ежегодный урожай грецких орехов до сих пор играет большую роль в жизни всех обитателей Арсланбоба, особенно на размер их дохода.

Когда ехать в Арсланбоб?

Время для поездки в Арсланбоб стоит выбирать в зависимости от целей посещения:

Чтобы застать сбор урожая грецких орехов, лучше всего ехать в конце сентября/начале октября;

Для пешего туризма и верховой езды в Арсланбобе и окрестностях следует выбрать период с начала мая по начало октября;

Арсланбоб также очень красив зимой, в декабре и январе лучше всего кататься на лыжах или сноуборде.

Туристы посещают Арсланбоб и летом. Например, сюда часто приезжают жители Узбекистана, поскольку здесь температура воздуха летом в среднем составляет около 28°C, что намного прохладнее, чем в низинах.

Как добраться в Арсланбоб?

Из Оша в село Арсланбоб раз в день ходит маршрутка. Она отправляется примерно в 13.30-14:00 с нового автовокзала Оша, расположенного на улице Касымбекова. Если маршрутка заполняется в 13:00, она отправится, поэтому лучше приехать пораньше. Стоимость билета от Оша в Арсланбоб в 2024 году - 330 киргизских сомов (327 рублей). Дорога занимает 4-5 часов, включая получасовую остановку в Базар-Коргоне. Если прямой маршрутки нет, добираться придется через Джалал-Абад.

С центрального автовокзала Джалал-Абада ходят прямые маршрутки до Арсланбоба (ехать полтора часа), но можно доехать с пересадкой в Базар-Коргоне. Из Джалал-Абада каждые 2 часа с 9:00 до 18:00 ходят маршрутки до Базар-Коргона (45 минут), где нужно сесть на маршрутку до Арсланбоба и ехать еще 1,5 часа.

С западного автовокзала Бишкека ходят маршрутки в Базар-Коргон, ехать около 8 часов. Далее еще полтора часа на маршрутке из Базар-Коргона до Арсланбоба.

Село Арсланбоб не очень большое, поэтому по нему удобно передвигаться пешком. Между соседними селами общественный транспорт не ходит, но можно пользоваться услугами такси. Машину можно заказывать через любой гостевой дом или искать у местного рынка.

Что посмотреть в Арсланбобе?

Кроме прогулок по ореховым рощам в Арсланбобе можно посетить и более конкретные достопримечательности. В Арсланбобской долине есть два водопада, в сезон взимается небольшая плата за посещение. Оба водопада можно посетить самостоятельно, в выходные здесь собирается довольно много туристов. Малый водопад высотой 25 метров находится от села Арсланбоб на расстоянии 1,5 км, неторопливая прогулка займет полчаса. Тропы удобно искать на maps.me. Рядом с Малым водопадом также есть несколько небольших молитвенных гротов. Самый известный называется пещерой "Сорока ангелов".

Поход к Большому водопаду высотой 80 метров от села Арсланбоб занимает около 2 часов (7км). Первые полтора часа дорога простая, но потом она превращается в более узкую каменистую тропу. Нужно будет пересечь небольшой подвесной мост, который приведет к последнему участку пути по каменистой тропе к смотровой площадке. Можно совместить посещение обоих водопадов и пройти от малого к большому. Если не хочется идти пешком, сюда возят таксисты, либо можно посетить в рамках экскурсии.

От малого водопада можно пройти на смотровую площадку с очень красивыми видами на село и горы. Идти полтора часа. Если совместить прогулку у водопадом с посещением смотровой, получится маршрут длиной в 10 км.

Еще один дневной маршрут из Арсланбоба идет к пастбищу Тогуз-Булак, его длина составляет 16 км (7 часов). Сложность умеренная, но идти можно только с мая по октябрь (можно на лошади). Предлагают и маршрут на два дня с ночевкой в палатке и встречей заката над горой Бабаш-Ата (34 км).

Если не пугают многодневные походы, можно отправиться к высокогорному озеру Кель-Купан, его еще называют Святым озером или Кель-Мазар. Идти до озера 46 км, занимает поход 4 дня, но это возможно только с июня по сентябрь, поскольку путь проходит через горные перевалы на максимальной высоте более 355 метров. Туристические тропы проходят через самые красивые места хребта Бабаш-Ата. Не рекомендуется совершать этот поход без гида. Есть вариант как пешего похода, так и конного (3 дня), но это подойдет только для опытных наездников.

Где ночевать в Арсланбобе?

Туристический информационный центр Арсланбоба (ТОС) расположен рядом с рынком недалеко от центральной мечети. Забронировать размещение в местных гостевых домах и экскурсии можно через этот центр. Доступны как однодневные, так и длительные походы и даже экскурсия в цех по производству орехового масла. Организуются экскурсии по наблюдению за птицами и агротуры. Здесь также можно договориться насчет аренды снаряжения.