Отдых в Кыргызстане: куда поехать из Оша

Ош - город с богатой историей и культурой, который отличается выигрышным сочетанием традиций и живописным расположением в предгорном оазисе. Те, кто уже посетил Сулайман-Тоо, старинный базар, местные музеи и мечети, начинают задумываться о том, что посмотреть в окрестностях города и Ошской области. Расскажем, куда можно съездить из Оша на один или пару дней.

Ош расположен в Ферганской долине - одном из самых необычных регионов Центральной Азии. Более того, Ош был старейшим селением Кыргызстана и к настоящему моменту его возраст составляет более 3000 лет. Как город Ош более традиционен, чем северная столица Бишкек. Удобное расположение города делает его ключевой частью многих маршрутов по странам Центральной Азии.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Узген

Для любителей истории и археологии одним из лучших вариантов однодневной поездки из Оша будет путешествие в древний город Узген, расположенный между рекой Карыдарья и ее притоком Яссы. Это небольшой город на юге Кыргызстана наиболее известен комплексом мавзолеев XI века. Возраст города насчитывает 2 тысячи лет, он возник во II-I веках до н. э. на торговом пути из Ферганской долины в Кашгар. В XII веке Узген был одной из столиц Караханидского каганата.

В Узгене можно посетить историческую баню и специальные мельницы для очищения риса от плевел. В Узгенском районе выращивают рис нескольких сортов, в том числе девзира. На город и рисовые поля можно за небольшую плату посмотреть с Узгенского минарета, построенного в XII веке. Около минарета располагается мечеть, медресе и мавзолей династии Караханидов. В городе есть и другие мечети и мавзолеи. Узген находится в 55 км от Оша, ехать примерно 1,5 часа, добраться можно на маршрутке от Новой автостанции Оша или от рынка "Келечек".

Кыргыз-Ата

Национальный парк Кыргыз-Ата лежит на северном склоне Алайского горного хребта, который относится к Памиро-Алайской горной системе. Сам парк занимает площадь менее 12 кв.км, однако на этой небольшой территории можно увидеть потрясающие пейзажи от урочища Мазар и 15-метрового водопада Абшир-Ат до лесного массива Кара-Кой. Это идеальное место, чтобы побыть на природе, если нет времени отправиться в Алайские горы. В парке есть тропы, ведущие к долине Кичи-Алая и ущелью Карагой.

Кыргыз-Ата начинается в 47 км от города, на машине это расстояние преодолевается за час. В целом ехать 1,5-2 часа. Из Оша также можно доехать на общественном транспорте до села Ноокат, но 28 км до ворот парка придется добираться на попутках или такси. Большинство туристов без машины все-таки предпочитают приезжать сюда в рамках однодневного тура с туристической группой.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Алайские горы

В отдалении от Оша лежат Алайские горы. Горное село Сары-Могол находится примерно в 4 часах езды от Оша, оттуда добираются к горным озерам и пику Ленина - одной из высочайших вершин Центральной Азии (более 7 км). Наиболее доступное озеро называется Тулпар-Куль, летом здесь можно переночевать в юрточном лагере, ближе познакомившись с кочевой культурой Кыргызстана. Другие озера, к которым можно отправиться в поход, - Кошколь и Бешколь. Многие туристические компании занимаются организацией многодневных походов в Алайские горы.

За Алайским хребтом находится Алайская долина - удивительный высокогорный регион к югу от Оша. Через долину к Таджикистану проходит Памирский тракт - одна из самых живописных дорог не только Центральной Азии, но и мира. Именно из Оша удобнее всего выезжать на эту автомобильную дорогу, которая в зимнее время закрыта.

Арсланбоб

У живописного горного хребта Бабаш-Ата среди ореховых деревьев расположено село Арсланбоб. Это горное село известно за счет развития сельского туризма в Кыргызстане, поэтому здесь достаточно гостиниц. Из Арсланбоба туристы совершают несложные походы к близлежащим водопадам, исследуя по пути реликтовые ореховые рощи, есть и более длительные маршруты. Расстояние от Оша до Арсланбоб - 200 км, на машине ехать почти 5 часов, поэтому ехать туда нужно с ночевкой. На маршрутке можно доехать только с пересадкой в Базар-Коргоне: 3,5 часа от Оша и еще 2 часа до Арсланбоба.

Пещера Чиль-Устун

Карстовая пещера Чиль-Устун, которая находится недалеко от села Араван, содержат сталактиты, сталагмиты, петроглифы и древние надписи. Пещера находится в нескольких десятках км от Оша, сначала нужно проехать 50 минут на машине до пионерского лагеря Чарбак, а потом продолжать путь на скальный массив к пещере пешком. В пещере три зала, но без подготовки и без альпийского снаряжения в нее спускаться опасно. Рекомендуется добираться туда с местным гидом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться по пути из Бишкека в Ош?

Суусамырская долина

После перевала Тоо-Ашуу и трехкилометрового туннеля путешественники спускаются в Сусамырскую долину. Это один из самых красивых участков на пути из Бишкека в Ош, а еще местный кумыс считается одним из лучших в Киргизии. Суусамырская долина находится в 4 часах езды от Бишкека, здесь можно остановиться в юрте, гостевом доме или селе Суусамыр, которое находится в 13 км от дороги к Кумысолечебнице Байтур.

Токтогульское водохранилище

Токтогул - это ничем не примечательный киргизский город примерно в 5 часах езды от Бишкека. Но его соседство с Токтогульским водохранилищем притягивает сюда туристов. Синего цвета вода контрастируют с горными породами красно-коричневых и зеленоватых цветов на фоне. Из города Токтогул организовывают пешие и конные прогулки по водохранилищу, там же можно остановиться на ночь. Из Бишкека маршрутное такси до Токтогула ходят маршрутки.

Таш-Кумыр

Таш-Кумыр - это еще один типичный киргизский город с ветхими советскими зданиями, но отсюда добираются к красивому горному озеру Сары-Челек, расположенному на территории Сары-Челекского заповедника. Из Бишкека можно доехать на маршрутке до Таш-Кумыра, откуда раз в день ходит автобус до села Аркыт. Маршрутка до Аркыта отправляется из Оша примерно в 7 утра, в Таш-Кумыре она где-то в полдень. От входа в заповедник до озера добираться еще 15 км, но можно доехать на такси от Аркыта до озера. Обратная маршрутка из Аркыта до Оша через Таш-Кумыр идет примерно в 6 утра.