Отдых в Кыргызстане: куда поехать из Оша

Ош расположен в Ферганской долине - одном из самых необычных регионов Центральной Азии. Более того, Ош был старейшим селением Кыргызстана и к настоящему моменту его возраст составляет более 3000 лет. Как город Ош более традиционен, чем северная столица Бишкек. Удобное расположение города делает его ключевой частью многих маршрутов по странам Центральной Азии.
Узген
Для любителей истории и археологии одним из лучших вариантов однодневной поездки из Оша будет путешествие в древний город Узген, расположенный между рекой Карыдарья и ее притоком Яссы. Это небольшой город на юге Кыргызстана наиболее известен комплексом мавзолеев XI века. Возраст города насчитывает 2 тысячи лет, он возник во II-I веках до н. э. на торговом пути из Ферганской долины в Кашгар. В XII веке Узген был одной из столиц Караханидского каганата.
В Узгене можно посетить историческую баню и специальные мельницы для очищения риса от плевел. В Узгенском районе выращивают рис нескольких сортов, в том числе девзира. На город и рисовые поля можно за небольшую плату посмотреть с Узгенского минарета, построенного в XII веке. Около минарета располагается мечеть, медресе и мавзолей династии Караханидов. В городе есть и другие мечети и мавзолеи. Узген находится в 55 км от Оша, ехать примерно 1,5 часа, добраться можно на маршрутке от Новой автостанции Оша или от рынка "Келечек".
Кыргыз-Ата
Национальный парк Кыргыз-Ата лежит на северном склоне Алайского горного хребта, который относится к Памиро-Алайской горной системе. Сам парк занимает площадь менее 12 кв.км, однако на этой небольшой территории можно увидеть потрясающие пейзажи от урочища Мазар и 15-метрового водопада Абшир-Ат до лесного массива Кара-Кой. Это идеальное место, чтобы побыть на природе, если нет времени отправиться в Алайские горы. В парке есть тропы, ведущие к долине Кичи-Алая и ущелью Карагой.
Кыргыз-Ата начинается в 47 км от города, на машине это расстояние преодолевается за час. В целом ехать 1,5-2 часа. Из Оша также можно доехать на общественном транспорте до села Ноокат, но 28 км до ворот парка придется добираться на попутках или такси. Большинство туристов без машины все-таки предпочитают приезжать сюда в рамках однодневного тура с туристической группой.
Алайские горы
В отдалении от Оша лежат Алайские горы. Горное село Сары-Могол находится примерно в 4 часах езды от Оша, оттуда добираются к горным озерам и пику Ленина - одной из высочайших вершин Центральной Азии (более 7 км). Наиболее доступное озеро называется Тулпар-Куль, летом здесь можно переночевать в юрточном лагере, ближе познакомившись с кочевой культурой Кыргызстана. Другие озера, к которым можно отправиться в поход, - Кошколь и Бешколь. Многие туристические компании занимаются организацией многодневных походов в Алайские горы.
За Алайским хребтом находится Алайская долина - удивительный высокогорный регион к югу от Оша. Через долину к Таджикистану проходит Памирский тракт - одна из самых живописных дорог не только Центральной Азии, но и мира. Именно из Оша удобнее всего выезжать на эту автомобильную дорогу, которая в зимнее время закрыта.
Арсланбоб
У живописного горного хребта Бабаш-Ата среди ореховых деревьев расположено село Арсланбоб. Это горное село известно за счет развития сельского туризма в Кыргызстане, поэтому здесь достаточно гостиниц. Из Арсланбоба туристы совершают несложные походы к близлежащим водопадам, исследуя по пути реликтовые ореховые рощи, есть и более длительные маршруты. Расстояние от Оша до Арсланбоб - 200 км, на машине ехать почти 5 часов, поэтому ехать туда нужно с ночевкой. На маршрутке можно доехать только с пересадкой в Базар-Коргоне: 3,5 часа от Оша и еще 2 часа до Арсланбоба.
Пещера Чиль-Устун
Карстовая пещера Чиль-Устун, которая находится недалеко от села Араван, содержат сталактиты, сталагмиты, петроглифы и древние надписи. Пещера находится в нескольких десятках км от Оша, сначала нужно проехать 50 минут на машине до пионерского лагеря Чарбак, а потом продолжать путь на скальный массив к пещере пешком. В пещере три зала, но без подготовки и без альпийского снаряжения в нее спускаться опасно. Рекомендуется добираться туда с местным гидом.
Где остановиться по пути из Бишкека в Ош?
Суусамырская долина
После перевала Тоо-Ашуу и трехкилометрового туннеля путешественники спускаются в Сусамырскую долину. Это один из самых красивых участков на пути из Бишкека в Ош, а еще местный кумыс считается одним из лучших в Киргизии. Суусамырская долина находится в 4 часах езды от Бишкека, здесь можно остановиться в юрте, гостевом доме или селе Суусамыр, которое находится в 13 км от дороги к Кумысолечебнице Байтур.
Токтогульское водохранилище
Токтогул - это ничем не примечательный киргизский город примерно в 5 часах езды от Бишкека. Но его соседство с Токтогульским водохранилищем притягивает сюда туристов. Синего цвета вода контрастируют с горными породами красно-коричневых и зеленоватых цветов на фоне. Из города Токтогул организовывают пешие и конные прогулки по водохранилищу, там же можно остановиться на ночь. Из Бишкека маршрутное такси до Токтогула ходят маршрутки.
Таш-Кумыр
Таш-Кумыр - это еще один типичный киргизский город с ветхими советскими зданиями, но отсюда добираются к красивому горному озеру Сары-Челек, расположенному на территории Сары-Челекского заповедника. Из Бишкека можно доехать на маршрутке до Таш-Кумыра, откуда раз в день ходит автобус до села Аркыт. Маршрутка до Аркыта отправляется из Оша примерно в 7 утра, в Таш-Кумыре она где-то в полдень. От входа в заповедник до озера добираться еще 15 км, но можно доехать на такси от Аркыта до озера. Обратная маршрутка из Аркыта до Оша через Таш-Кумыр идет примерно в 6 утра.