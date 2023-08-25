Почему стоит поехать в Ош и что там посмотреть?

Если в путешествии по Киргизии вам нужно выбирать только один город, то это может быть Ош - один из самых интересных и самобытных городов Ферганской долины, через который проходил Великий Шелковый путь. Расскажем, где находится Ош, когда он был основан, как туда добраться, когда лучше ехать и что там посмотреть.

Из России в Ош есть прямые рейсы, в том числе и “Победой”. Возможность въехать по российскому паспорту без визы также делает Киргизию удобным туристическим направлением для российских туристов.

Ош - это второй по величине город Киргизии после Бишкека и южная столица страны. Со II века до н. э. Ош был важным местом для торговли, в том числе шелком. Плодородные земли Ферганской долины привлекали китайские торговые караваны, направлявшиеся через Алайские горы. В VIII веке уже и сам Ош был центром шелкового производства. К X веку Ош был ключевым центром торговли по пути в Узбекистан.

Где находится Ош?

Ош расположен в Ошской области Кыргызстана. Ош находится всего в 9 км от границы с Узбекистаном, а именно автодорожного КПП Дустлик. Город лежит на территории Ферганской долины - межгорной впадины в горах Средней Азии. Расстояние от столицы Кыргызстана Бишкека до Оша составляет около 700 км.

Когда был основан Ош?

История города Ош насчитывает около 3 тысяч лет. Хотя самые ранние упоминания о нем в летописях обнаружены лишь за IX век н. э., археологические находки подтверждают его важность и титул самого древнего города Киргизии. Городом Ош был объявлен в 1876 году, когда вошел в состав Российской империи.

Стоит ли ехать в Ош?

В Оше сочетаются советская архитектура и более древние тюркские постройки, в том числе религиозные памятники. Некоторые туристы приезжают в Ош на пути в Узбекистан. Киргизская валюта сом в последние годы почти равен рублю, поэтому вычисления при оплате производить удобно. Ош также известен священной горой Сулайман-Тоо с петроглифами - первым в стране объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Оше проводятся мастер-классы по приготовлению плова и других местных блюд.

Когда ехать в Ош?

На юге Киргизии очень жарко летом (средняя температура составляет 36°С), поэтому лучшее время для посещения Оша - с начала апреля до середины ноября. Чтобы избежать пика туристического сезона, лучше запланировать посещение Оша до мая или после августа. Но для походов в горы или последующего путешествия из Киргизии по Памирскому тракту лучше все-таки отправляться летом, поскольку наиболее благоприятные погодные условия с конца мая по сентябрь.

Как добраться в Ош?

Ош связан прямыми рейсами с рядом городов России. Такой способ будет наиболее удобным. Иногда туристы совмещают путешествие в Ош с поездкой в соседний Узбекистан.

Дорога из Бишкека во второй по величине город страны на юге занимает примерно 11-14 часов. С мая по середину октября между двумя городами ходят автобусы и общие такси - от Западного автовокзала Бишкека до Нового вокзала Оша (1500 сом за пассажира, но могут просить больше). Раньше такси из Бишкека в Ош отправлялись еще с Ошского рынка, но с лета 2023 года это стали пресекать. Машины отправляются по мере заполнения, садиться лучше спереди, так как виды по пути красивые, но укачивает. Дорога проходит через перевал Тоо-Ашуу высотой 3500 метров.

Между Бишкеком и Ошем также перемещаются на самолете (в пути менее часа). В Оше есть аэропорт, расположенный в 12 км от центра города, доехать оттуда можно за 20-30 минут на такси (20-300 сом) или маршрутке (№ 107 или № 142).

Ош - не слишком большой город, здесь можно сочетать пешие прогулки с маршрутками (около 10 сомов) и такси (50-100 сомов). Из приложений с картами для Оша лучше выбрать 2ГИС и Maps.me.

Что посмотреть в Оше?

Сулайман-Тоо. Священная гора Сулайман-Тоо - это один из трех объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в стране. Гора высотой более 1110 метров имеет пять вершин, на ее склонах находятся две мечети XVI века и семь пещер. Сохранились древние петроглифы, подтверждающие сакральное значение горы. На горе есть несколько смотровых площадок, откуда открываются неплохие виды на город.

Пещерный музей. В советское время в пещере на склоне горы Сулайман-Тоо был основан Ошский краеведческий музей. Сейчас он относится к Национальному историко-археологическому музейному комплексу Сулейман-Тоо. В музее два этажа и более 10 залов, на втором этаже панорамные окна. Музей открыт с 9:00 до 18:00. Имеет смысл идти в него, а не в музей напротив трехэтажной юрты.

Трехэтажная юрта. В здании единственной в мире трехэтажной юрты находится этнографический музей кокандского политика Алымбека-датки. Билет стоит 80 сом, но музей не всегда доступен для посетителей. Недалеко от музея есть мавзолей Асафа ибн Бурхии.

Музей изобразительных искусств. Этот маленький музей имени Садыкова расположен недалеко от горы Сулейман-Тоо. Он открыт ежедневно с 9:00 до 17:00. Билет стоит 150 сом.

Базар Жайма. Центральный базар Джайма - одно из самых исторических мест в Оше. Это один из старейших базаров в Центральной Азии, где люди торгуют уже более 2000 лет.

Мечеть Рават Абдуллахана. У северо-восточного подножия Сулайман-Тоо стоит красивая мечеть Рават Абдуллахана XVI века. Также стоит посетить самую большую в стране мечеть Шахид Тепа, расположенную недалеко от базара Джайма.

Самый высокий в Азии памятник Ленину. На центральной площади Оша стоит 25-метровый памятник Владимиру Ленину - крупнейший сохранившийся в Центральной Азии и третий по высоте в мире.

Парк Навои. Этот парк, названный в честь тюркского поэта и писателя Алишера Навои, представляет собой любимое место отдыха местных жителей, особенно семей. Здесь много аттракционов и кафе.