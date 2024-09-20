Бишкек примет саммит ОТГ

Столица Кыргызстана на следующей неделе примет 11-й саммит Организации тюркских государств.
Темой встречи станет «Усиление тюркского мира: Экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». Участие в мероприятии примут главы стран ОТГ: Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Также на саммит прибудут главы государств-наблюдателей ОТГ - Туркменистана и Венгрии.
«Лидеры стран обсудят дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, примут решения по актуальным вопросам текущей повестки дня Организации, а также подпишут ряд многосторонних документов, в том числе итоговую Декларацию Саммита»
– администрация президента Кыргызстана
Председательство в Организации на 2025 год по итогам бишкекского саммита перейдет от Казахстана к Кыргызстану.