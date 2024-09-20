Вестник Кавказа

Бишкек примет саммит ОТГ

Бишкек примет саммит ОТГ
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Бишкеке. Мероприятие назначено на среду 6 ноября, ожидаются лидеры всех стран объединения.

Столица Кыргызстана на следующей неделе примет 11-й саммит Организации тюркских государств.

Темой встречи станет «Усиление тюркского мира: Экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». Участие в мероприятии примут главы стран ОТГ: Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Также на саммит прибудут главы государств-наблюдателей ОТГ - Туркменистана и Венгрии.

«Лидеры стран обсудят дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, примут решения по актуальным вопросам текущей повестки дня Организации, а также подпишут ряд многосторонних документов, в том числе итоговую Декларацию Саммита»

– администрация президента Кыргызстана

Председательство в Организации на 2025 год по итогам бишкекского саммита перейдет от Казахстана к Кыргызстану.

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