Вестник Кавказа

Эрдоган приедет в Бишкек

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции приедет в ноябре в Кыргызстан. Он примет участие в саммите Организации тюркских государств.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Бишкек, сообщил глава кыргызстанского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что президент республики приедет в Кыргызстан 5-6 ноября, чтобы принять участие в саммите Организации тюркских государств.

Министр добавил, что саммит ОТГ станет платформой для укрепления связей между странами-участниками и обсуждения стратегий дальнейшего взаимодействия.

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