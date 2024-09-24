Эрдоган приедет в Бишкек

Президент Турции приедет в ноябре в Кыргызстан. Он примет участие в саммите Организации тюркских государств.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Бишкек, сообщил глава кыргызстанского Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.
Он отметил, что президент республики приедет в Кыргызстан 5-6 ноября, чтобы принять участие в саммите Организации тюркских государств.
Министр добавил, что саммит ОТГ станет платформой для укрепления связей между странами-участниками и обсуждения стратегий дальнейшего взаимодействия.