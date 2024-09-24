Вестник Кавказа

Эрдоган: надеюсь, что Баку и Ереван решат проблему сообща

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Никол Пашинян позитивно относится к решению проблем между Азербайджаном и Арменией. Он надеется, что страны решат проблему сообща.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своей встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. Он отметил, что они говорили о проблемах между Баку и Ереваном.

Глава государства заявил, что руководитель армянского правительства позитивно относится к решению проблем между Азербайджаном и Арменией.

Эрдоган сказал, что к данному вопросу в Баку такой же подход. Он выразил надежду, что Азербайджан и Армения решат эту проблему сообща.

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