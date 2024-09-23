Эрдоган рассказал о желании Пашиняна

Президент Турции сообщил, что премьер Армении заинтересован в мирном соседстве с Азербайджаном. По его словам, Пашинян хочет, чтобы Анкара помогла им заключить мир.

Премьер-министр Армении хочет, чтобы Турция поспособствовала заключению мира с Азербайджаном. Такое заявление сделал 26 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами.

Встреча главы государства с представителями средств массовой информации прошла в "Турецком доме" в Нью-Йорке, пишет Daily Sabah.

По словам Эрдогана, Никол Пашинян заинтересован в том, чтобы Турция посодействовала двум странам Южного Кавказа в заключении мира, что позволило бы им мирно жить как два соседа.

"Это то, к чему мы стремимся"

– турецкий лидер