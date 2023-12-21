Где в Киргизии покататься на горных лыжах?

Более 90 процентов территории Киргизии занимают горы, поэтому для лыжников и сноубордистов здесь раздолье. Российских путешественников в Кыргызстане привлекает безвизовый режим и возможность въехать в страну без загранпаспорта. Расскажем о лучших горнолыжных курортах Киргизии.

Киргизия занимает третье место в рейтинге стран с самой большой площадью занимаемой горными регионами. На этом в основном и завязана сфера туризма в республике: летом сюда приезжают любоваться великолепными пейзажами и совершать треккинг к горным озерам, также популярны альпинизм и скалолазание, а зимой - катание на лыжах, сноубордах, снегоходах и санях.

Чего ожидать от катания на лыжах в Кыргызстане?

Кыргызстан - прекрасное туристическое направление для любителей зимних видов спорта. На территории Киргизии частично расположены горные системы Тянь-Шань и Памиро-Алай. В этой стране есть серьезный потенциал для зимних видов спорта, хотя международной популярностью пока пользуется только один горнолыжный курорт - Каракол.

Долгое время доступ к гористым местностям в Кыргызстане был проблематичным, поскольку здесь не было хорошей инфраструктуры, но сейчас все меняется и все больше местных предпринимателей осознают потенциал своей страны как достойного направления для занятий зимними видами спорта.

Хотя условия для катания здесь не так развиты, как в странах Европы, с каждым годом ситуация улучшается. Но в этом есть и плюсы: желающих покататься здесь пока меньше, чем на популярных российских курортах, цены невысоки, а природные пейзажи прекрасны. Добраться до большинства лыжных баз можно на общественном транспорте, есть и лыжные туры у местных туристических агентств.

Когда в Кыргызстане горнолыжный сезон?

Горнолыжный сезон в Киргизии обычно стартует в середине ноября, но последние годы из-за довольно теплых погодных условий горнолыжные базы возле Бишкека открывают сезон в начале-середине декабря. Кататься можно до середины марта-начала апреля, но большая часть курортов все-таки закрывается в марте.

Лучшие горнолыжные курорты Кыргызстана

Каракол - самый популярный курорт

Эта горнолыжная база расположена в Иссык-Кульской области в 400 км от Бишкека, неподалеку от города Каракол (в 7 км). Это любимый зимний курорт у большинства местных лыжников и сноубордистов. Каракол располагает трассами протяженностью 20 км для любого уровня подготовки, их обслуживают 4 кресельных подъемника, которые поднимают на высоту 3040 метров с 2300 метров, где находится курорт.

Средняя температура на этом горнолыжном курорте зимой составляет около -5 C°, то есть здесь и снежно и относительно тепло. Каракол окружает прекрасная горная панорама пятитысячников, видно и расположенное рядом знаменитое озеро Иссык-Куль.

Ски-пасс для взрослых с 11 января по 31 марта со вторника по четверг будет стоить 1200 сом, а для детей - 800 сом. По пятницам и выходным, а также в новогодние праздники для взрослых стоит 1500 сом, есть вариант на половину дня за 1200 сом. Невозвратная карточка стоит 300 сом. Просто туристический ски-пасс стоит 500 сом.

Каракол обычно открыт с ноября до конца апреля с 9:00 до 16:30;

Снаряжение можно арендовать на лыжной базе;

Технике катания на лыжах и сноуборде могут обучить инструкторы;

Наверху есть небольшое кафе, а внизу есть ресторан.

Добраться на горнолыжную базу из города можно на маршрутке № 101 за 10 сом, но от остановки придется идти пешком до курорта около 40 минут. Такси прямо до горнолыжной базы Каракол будет стоить около 1000-1500 сомов. Из Бишкека до Каракола на автобусе ехать 5-6 часов с Западного автовокзала, проезд будет стоить около 350 сомов.

Чункурчак - главный семейный курорт

Чункурчак - это ближайший к Бишкеку горнолыжный курорт. Сюда действительно удобно приезжать покататься на день из столицы. А так как из-за пологих склонов и менее интенсивных поворотов это идеальный горнолыжный курорт для начинающих, в том числе детей, в Чункурчак часто приезжают семьями в выходные. Для удобства все подъемники имеют свои названия по цветам цвета, всего их 6, включая один для детей до 12 лет. На Чункурчаке более 10 км трасс, а высота на которых находится курорт составляет от 2070 до 2440 м, таким образом перепад высот почти в два раза меньше, чем в Караколе.

Ски-пасс для взрослых в будни стоит 1100 сомов, детский - 800 сомов. Есть вариант на час (400 сом) или 2 часа (800 сом). В выходные стоимость выше: взрослый - 1500 сом, детский - 1100 сом, взрослый за половину дня - 1200 сом и детский за половину дня - 800 сом. Электронная карта стоит также 300 сом.

Чункурчак функционирует как курорт с ноября-декабря по март с 10:00 до 16:00;

Арендовать спортивный инвентарь можно здесь, но лучше это делать в Бишкеке;

На курорте есть небольшие ресторанчики.

Чункурчак находится всего в 40 км от Бишкека, но общественный транспорт туда не ходит. Можно добраться на такси за 500 сом или поехать на ски-тур. На собственном или арендованном автомобиле ехать около часа.

Тоо-Ашуу - самый высокогорный комплекс около Бишкека

Этот горнолыжный курорт с тремя трассами протяженностью почти 9 км, а также 4 кресельными и 1 бугельным подъемниками, расположен в 150 км к югу от Бишкека. Он находится на высоте 3000 метров над уровнем моря, поэтому здесь всегда очень много снега, перепад высот составляет 750 м. Это место довольно популярно среди иностранцев, с середины января по апрель здесь также есть возможность хели-ски (доставка на вертолете вместо подъемника).

Ски-пасс для взрослых стоит от 890 сом в будни до 1200 в выходные, детский ски-пасс стоит от 600 сом.

Курорт Тоо-Ашуу обычно функционирует с ноября до конца апреля с 10:00 до 16:00;

Добраться до горнолыжного комплекса Тоо Ашуу из Бишкека можно на автобусе, который идет в сторону Оша, но с туром удобнее, поскольку это все-таки удаленное место.

ЗИЛ

Так же, как и Чункурчак, этот горнолыжный комплекс удобно расположен совсем рядом с Бишкеком - от столицы отделяют всего 35 км. База находится в очень фотогеничном месте, на высоте 1850 метров над уровнем моря. Есть как кресельные, так и бугельные подъемники. Это хороший вариант для всей семьи, здесь есть трассы для начинающих и лыжников среднего уровня. Детям понравится катание на санях, зиплайн и игровая площадка.

Ски-пасс для взрослых в будни стоит 1110 сом, в выходные и праздники - 1500 сом, для детей - 800 сом (будни), 1110 сом (выходные), карточка стоит 300 сом;

Курорт работает с ноября по март с 10:00 до 16:00;

Арендовать лыжное снаряжение можно прямо на курорте;

Из Бишкека к базе ЗИЛ не ходит общественный транспорт.

Около Бишкека можно также покататься на горнолыжных базах Кашка-Суу (35 км), Чон-Таш (24 км), Ак-Таш (38 км), Оруу-Сай (39 км). Подальше распоожена Орловка (100 км от Бишкека).

Где в Киргизии арендовать лыжное снаряжение?

В Кыргызстане взять напрокат лыжи или сноуборд, а также лыжные ботинки, палки, очки и шлемы можно на большинстве горнолыжных курортов. Но часто имеет смысл арендовать снаряжение заранее, особенно это касается баз ЗИЛ и Чункурчак. Лыжи в Бишкеке можно найти лучше, чем на этих курортах, но по такой же цене или дешевле. В Бишкеке, например, можно обратиться в спортивный магазин Gergert Sport. Купить качественные лыжи для бэккантри можно в Караколе в Extreme Tours, а арендовать хорошие горные лыжи можно прямо на горнолыжной базе в Караколе.

Безопасно ли кататься на лыжах в Киргизии?

Катание на лыжах здесь, как и везде в мире, сопряжено с определенными рисками, однако кататься на лыжах в Кыргызстане не опаснее, чем в других странах. Поскольку в горах Кыргызстана сотовая связь ловит не очень хорошо, а некоторые лыжные трассы в горах Тянь-Шаня очень удалены, очень важно сообщить близким, куда именно вы уезжаете и как долго будете отсутствовать. Важно помнить, что в горных регионах существует риск схода лавин и нужно следить за погодными условиями и мониторить объявления. Стоить иметь с собой все необходимое снаряжение, включая шлем, поскольку травмы головы во время катания не редкость, также подвержены травмам колени.