Где в Казахстане кататься на лыжах и сноуборде?

Обладая изначально неплохими условиями для катания на лыжах и сноубордах, Казахстан уделяет внимание развитию культуры зимних видов спорта. Российских туристов туда привлекают доступные цены и безвизовый режим. Расскажем, где покататься на лыжах и сноуборде около Алматы, Астаны и в районе Казахстанского Алтая.

Казахстан в качестве направления для зимнего туризма популярен не только у местных жителей и туристов из стран СНГ, включая Россию. В последние годы все больше и больше любителей зимних видов спорта со всего мира обращают внимание на местные горнолыжные курорты.

Основным горнолыжным направлением в Казахстане остается Алматы. Рядом с этим городом располагаются около десятка горнолыжных курортов. В основном они очень маленькие и предназначены либо для начинающих, либо исключительно для опытных лыжников. Исключением является Чимбулак - самый популярный и современный горнолыжный курорт страны, обладающий множеством трасс для лыжников любого уровня подготовки.

Что ожидать от горнолыжных курортов Казахстана?

В Казахстане есть только один горнолыжный курорт международного класса и ряд других менее крупных лыжных курортов и баз. Для тех, кто любит кататься на лыжах, лучшим зимним курортом Казахстана пока остается Чимбулак. Несмотря на то, что индустрия развивается, пока что только здесь уровень инфраструктуры соответствует европейскому. Большим преимуществом служит то, что до него просто добраться из Алматы: на автобусе №12 до катка Медео, а дальше на канатке или маршрутке. Также Чимбулак вмещает магазины с оборудованием, рестораны с доступными ценами, а также удобные номера с близким доступом к лыжным склонам. Одна из лучших особенностей горнолыжных курортов Казахстана - не такая сильная загруженность.

Кэтскиинг, когда лыжников на гору довозят на ратраках (стоимость от $100), наиболее популярен на востоке Казахстана, в частности, в Риддере, где ограничена инфраструктура подъемников и развита культура фрирайда. В Казахстане есть и хели-ски, когда до труднодоступных мест добираются на вертолете, однако это дорогое удовольствие (от $800).

Сколько в Казахстане длится горнолыжный сезон?

Лыжный сезон в Казахстане обычно начинается в середине-конце ноября и длится до конца марта или даже начала апреля. Наилучшие условия для катания можно застать в период с декабря по начало марта. Поскольку Казахстан - это очень большая страна, в отдаленных друга от друга регионах погодные условия часто различаются. Поэтому важно проверять информацию о количестве и качестве снега для каждого курорта отдельно и непосредственно перед поездкой.

Почему лучше ехать кататься на лыжах в Алматы?

Благодаря близости ко многим горнолыжным курортам Казахстана, Алматы и в зимние месяцы не теряет своего звания самого туристического города Казахстана. Многие лыжники предпочитают использовать "южную столицу" в качестве базы, поскольку здесь множество вариантов размещения, кафе и магазинов и развитый общественный транспорт. Более того, чтобы недорого арендовать снаряжение, лыжи или сноуборд, лучше делать это в Алматы, так на курортах аренда обойдется дороже.

В горном кольце, окружающем Алматы с юга, имеется также множество возможностей для бэк-кантри. Это понятие подразумевает самостоятельное восхождение на гору на лыжах или снегоступах и дальнейший спуск.

Лучшие горнолыжные курорты Алматы кроме Чимбулака

Ак-Булак - небольшой курорт в 40 км от Алматы. Здесь имеется пять подъемников и около 10 км трасс. Удобства и инфраструктура здесь довольно устаревшие, но именно этот курорт около Алматы выступает альтернативой Чимбулаку. Здесь также есть отель со спа-центром, ресторанами и пунктом проката лыжного оборудования.

Ой-Карагай или "Лесная сказка" - еще один небольшой горнолыжный курорт, расположенный в живописном ущелье в 25 км от Алматы. В Ой-Карагай есть 5 подъемников и 13 км трасс. В Ой-Карагай также есть варианты размещения, несколько ресторанов и кафе. А кроме катания на лыжах и сноубордах это место популярно просто в качестве места семейного отдыха с веревочным и троллейным парком, тюбингом, конными турами и электроснегоходами. Недалеко от Ой-Карагай расположена еще одна горнолыжная база Тау-Туран на базе одноименного образовательно-оздоровительного комплекса.

Горнолыжный курорт Пионер - этот семейный курорт с одной трассой и одним подъемником находится в 25 км от Алматы. На территории также есть столовая, гостиница, финская сауна, прокат лыж и лыжная школа, подходит он для начинающих лыжников.

Табаган - этот горнолыжный курорт находится в 17 км от Алматы. Табаган располагает шестью трассами различной сложности протяженностью 37 км, есть два подъемника.

Где покататься на лыжах в Астане?

Столица Казахстана не так популярна у лыжников и сноубордистов, однако в окрестностях Астаны все же есть несколько горнолыжных курортов:

Еликты - этот небольшой горнолыжный курорт располагает подъемником и пятью трассами разной степени сложности общей протяженностью 4 км. Фрирайдеры там также могут кататься. В Еликты есть горнолыжная школа, ресторан и пункт проката снаряжения, но от Алматы курорт находится более чем в 300 км к северо-западу, поэтому, а дорога занимает пару часов. Этот вариант для поездки из самый лучший, хотя и дальше всего.

Нуртау - на этом горнолыжном комплексе есть кресельный подъемник, обучение, прокат лыж, кафе и гостиница. Благодаря нескольким маршрутам и сноу-парку Нуртау представляет собой хорошее место для лыжников и сноубордистов, чтобы покататься на выходных, но не более того. Горнолыжная база находится в 265 км к северу от Астаны.

Лыжная база ЦСКА - этот комплекс, восстановленный несколько лет назад, предназначен не для горных лыж, а для беговых. Находится база в 250 км севернее Астаны.

Снежинка - это место подойдет скорее для поездки из Павлодара. База находится недалеко от Экибастуза, в 300 км к востоку от Астаны. В основном ее посещают местные жители, чтобы покататься на санках и лыжах.

Мырзашокы - небольшая горнолыжная база на окраине Баянаульского хребта с кресельным подъемником и небольшой трассой. Она находится в 400 км к востоку от Астаны и посещать ее стоит скорее проездом.

Лучшие горнолыжные курорты Казахстанского Алтая

Расположенный в северо-восточной части Казахстана Казахстанский Алтай представляет собой горный массив, расположенный на стыке Казахстана, России, Монголии и Китая. Природа этого региона известна своей красотой. Хотя горнолыжные курорты невелики и не очень хорошо развиты, многие уверенные лыжники и сноубордисты выбирают именно этот регион, чтобы покататься на лыжах. Удобнее всего добираться до Казахстанского Алтая через Усть-Каменогорск.

"Алтайские Альпы" - крупнейший горнолыжный курорт этого региона с четырьмя подъемниками, 12 трассами, гостиницей, а также двумя кафе и пунктами проката лыж. Благодаря его расположению снег на этом курорте лежит дольше.

Спортивно-туристическая база Ridderhutte около Риддера предлагает лыжные прогулки, фрирайд, кэтскиинг, сауну и размещение.

Горнолыжная база Stardust Camp в 6 км от Риддера располагает канатной дорогой и ратраком для доставки посетителей на трассы и обратно. Также на базе есть отель, сауна, прокат снаряжения, кафе и парковка.

Эдельвейс - еще один небольшой отель и лыжная база с подъемником и трансфером на снегоходах или ратраках, сауной и кафе. Находится в 13 км от Риддера.

Горнолыжный комплекс "Орел" находится в 17 км от Зыряновска. Курорт открыт с декабря по март. На территории есть подъемник, кафе и сауна.

Какой горнолыжный курорт выбрать в Казахстане?

Новичкам и семьям стоит присмотреться к следующим курортам: Чимбулак, Тау Туран, "Лесная сказка", Ак-Булак и "Пионер". На всех этих базах есть инструкторы по лыжам и прокат оборудования. "Лесная сказка" и Чимбулак оживленнее, красивее и дороже, а Ак-Булак, "Пионер" и Тау-Туран тише и дешевле. Продвинутым лыжникам кроме Чимбулака понравится Ак-Булак. Столицей фрирайда на востоке Казахстана считается Риддер, хороший фрирайд и на горнолыжной базе Елик-Сай. Ночное катание доступно на Ак-Булаке, Ой-Карагай и Чимбулаке.

Есть ли горнолыжные туры в Казахстане?

В Казахстане устраивают разнообразные горнолыжные туры с гидом, рассчитанные на любой бюджет и уровень подготовки. Туры в основном осуществляются в такие горнолыжные регионы как Алатау под Алматы и Казахстанский Алтай на востоке. Лыжные туры в Казахстан могут быть разными: некоторые занимают всего лишь полдня и включают лишь самые популярные курорты, в то время как другие дают шанс испытать себя в более непривычных условиях. В Казахстане даже есть лыжный юрточный лагерь.