Чимбулак: что нужно знать о лучшем горнолыжном курорте Казахстана

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Если хочется покататься на лыжах или сноуборде в другой стране, то Казахстан будет отличным выбором. И хотя в Казахстане много горнолыжных курортов, речь пойдет о самом крупном и популярном - Чимбулаке или Шымбулаке, на котором есть трассы для лыжников и сноубордистов любого уровня.

В этом году Чимбулак стал самым популярным горнолыжным курортом среди стран СНГ для празднования Нового года, вполне вероятно, что он повторит этот успех, так что планированием зимнего отдыха стоит заняться уже осенью. В 2022 году зимний сезон на Чимбулаке открылся в конце ноября. А к новому сезону вводится система акций и скидок в рамках единого турмаршрута, куда кроме “Чимбулака” вошли "Роза Хутор" и узбекский "Амирсой".

Когда кататься на лыжах в Казахстане?

Поскольку горы в Казахстане довольно высокие, снег на лыжных трасса Чимбулак сохраняется довольно долго. У зимних видов спорта сезон в Алматы обычно начинается в конце ноября/начале декабря и продолжается до конца марта, в зависимости от погодных условий. Перед планированием поездки на курорт всегда нужно проверять погодные условия, чтобы обеспечить оптимальные условия для катания.

Кроме того, на Чимбулак можно приезжать круглый год. Не в зимние месяцы этот курорт отлично подходит для активного отдыха: от пеших прогулок и пикников до верховой езды. На надо помнить, что даже летом в горах будет холоднее, чем в городе. Лето в окрестностях Чимбулака ясное и сухое, а зимы морозные и многоснежные. Солнечных дней много, зимой на курорте в среднем до -10°С, а летом +20°С.

Там также есть собственная круглосуточная противолавинная служба. По утрам качество склонов и подъемники проверяет служба спасателей. Информация о склонах отображается возле станций канатной дороги и подъемников.

Лучше остановиться в Чимбулаке или Алматы?

На территории горнолыжного курорта есть несколько отелей и гостиниц, где можно остановиться, чтобы тратить минимум времени на дорогу до трасс, наслаждаясь потрясающими видами и свежим горным воздухом. Но поскольку Чимбулак находится всего в получасе езды от Алматы, и до курорта легко добраться на общественном транспорте, в целях экономии вполне можно остановиться в центре города. В Алматы есть множество отличных хостелов и недорогих отелей. К тому же в сезон места в курортные отели могут закончиться, если затянуть с бронированием.

Где находится Чимбулак?

Горнолыжный курорт Чимбулак расположен на хребте Заилийский Алатау (часть Тянь-Шаня) на высоте 2260 метров над уровнем моря. Чимбулак - это отличное место для любителей зимних видов спорта и отдыха на природе, учитывая близость курорта к городу: он расположен в 25 км к югу от Алматы, недалеко от границы с Кыргызстаном.

Как добраться до Чимбулака из Алматы на общественном транспорте?

Чтобы добраться до Чимбулака на общественном транспорте, нужно сесть на автобус №12 на одной из остановок на проспекте Достык, например напротив гостиницы "Казахстан". Этот автобус идет до катка Медео, который находится всего в получасе езды от центра Алматы. Автобус курсирует каждые 15-20 минут с 6:00 до 22:00 каждый день.

Билет в одну сторону из Алматы до Медеу в автобусе наличными стоит 200 тенге (41 рубль), или 100 тенге (20 рублей) по транспортной карте "Онай" (цены на проезд в Казахстане были повышены 21 августа 2023 года). Также есть одноименное приложение, где общественный транспорт можно отслеживать и пополнять баланс карты.

Если выйти за одну остановку перед автовокзалом Медеу, через дорогу видно станцию канатной дороги. От Медео до курорта можно доехать на канатной дороге или на маршрутке. Либо можно дойти пешком часа за два в качестве дополнительной прогулки.

Если не хочется возиться с автобусами, то поездка на такси до Чимбулака из Алматы через сервис ЯндексGo обойдется примерно в 2000 тенге (чуть больше 400 рублей). Оплатить можно наличными или картой в приложении.

Как купить билеты на курорт Чимбулак?

Курорт оборудован современными подъемниками и системой искусственного оснежения склонов. Длина трасс составляет 25 км, работают 10 подъемников, включая канатно-кресельную дорогу, бэби-лифт, бугельные и буксировочные подъемники.

Поездка на гондольной канатной дороге до горнолыжного курорта Шымбулак состоит из трех секций:

"Медео-Шымбулак" подходит как лыжникам, так и пешим туристам (около 20 минут); "Комби 1" - промежуточная секция для лыжников и пеших туристов; "Комби 2" - высокогорная секция для опытных лыжников и туристов.

Билеты на канатку можно приобрести заранее онлайн или в кассе. Канатная дорога “Медеу-Шымбулак” открыта с 9:00 до 18:00 (зимой)/20:00 (летом) ежедневно, а зимой несколько раз в неделю до 23:00 для ночного катания. Верхние станции зарываются немного раньше. Но в конце весны и начале осени канатку останавливают на профилактическое обслуживание.

Для тех, кто катается, стоимость поездки на канатной дороге включена в ски-пасс. Для тех, кто занимается пешим туризмом или просто хочет насладиться видами сверху, можно приобрести билеты только на канатную дорогу. Для покупки билета по льготным категориями необходимо взять с собой паспорт, документ понадобится и для аренды снаряжения.

Пешие туристы могут выбрать поездку туда и обратно “Медеу-Шымбулак” за 3500 тенге (взрослый)/ 2500 тенге (молодежный)/1500 тенге (детский) в будний день. В праздники и выходные тарифы выше. Билет на все секции канатки “Медеу - Талгарский перевал” стоит: 5000 тенге для взрослого, 3000 для молодежи и 2500 тенге для детей.

Те, кто катается, могут купить ски-пасс на весь день за 7600 тенге (взрослый)/2900 тенге (детский), который включает в себя проезд на 3 канатных дорогах, необходимых для подъема (и обратно) до самой высокой точки горнолыжного курорта, которая находится на высоте 3200 метров - Большой Талгарский перевал. Есть утренние, послеобеденные ски-пассы и вариант для новичков (2600 тенге).

Продажа сезонных абонементов обычно открывается осенью. При первой покупке абонемента оформляется пластиковая карта.

Обучение и прокат оборудования на Чимбулаке

Чимбулак подходит для всех уровней подготовки, включая новичков, для которых на курорте есть пологие склоны. Здесь же можно взять уроки у опытных инструкторов, индивидуальные или групповые. Например одно полуторачасовое индивидуальное занятие для взрослого будет стоить 15 тысяч тенге (чуть более 3 тысяч рублей), а в групповом двухчасовом - 800 тенге (около 1500 рублей).

Поскольку не всем хочется везти свое горнолыжное снаряжение, а у кого-то его просто нет, на Чимбулаке есть вариант аренды снаряжения для всех возрастов и уровней подготовки.

Граждане других государств, а не Казахстана, по правилам оставляют денежный залог при аренде горнолыжного снаряжения. Например, аренда полного лыжного или сноубордического снаряжения на одного взрослого человека будет стоит 5000 тенге, для ребенка - 3000 тенге.

В Алматы арендовать снаряжение будет дешевле, но если нет собственного транспорта, везти на автобусе его не очень удобно. Для семей из четырех и более человек на аренду оборудования есть скидка 20%. Также на курорте можно арендовать шкафчик на день, неделю, месяц или весь сезон.

У курорта есть удобный сайт, где перечислены не только актуальные цены на ски-пассы и аренду оборудования, но и расписания, списки кафе и отелей.

Чем еще заняться на курорте Чимбулак?

сходить в поход;

попробовать верховую езду;

покататься на коньках на катке "Медеу" - самом высокогорном катке в мире (1691 метр);

совершить полет на параплане;

прогулки на снегоходах и квадроциклах;

веревочные парки, зиплайн.

Главные правила перед посещением Шымбулака:

перед посещением проверьте погоду и состояние снега;

купите ски-пасс на подъемник заранее, чтобы избежать очередей в кассу;

оденьтесь теплее, чтобы чувствовать себя комфортно.

Чего следует избегать на горнолыжном курорте:

катания на в местах с ограниченным доступом в целях вашей безопасности;

превышения скорости при катании, чтобы предотвратить несчастные случаи;

катания на трассах, не соответствующих вашим навыкам, чтобы минимизировать риски.

Что до apres-ski мероприятий, на Чимбулаке их устраивается не так много, но они все же есть. На курорте работают около десятка кафе. Однако, вечером всегда есть чем заняться в самом Алматы со множеством баров, ресторанов, ночных клубов и спа-центров.