Стоит ли останавливаться в Бишкеке: что посмотреть в столице Киргизии?

Практически любое путешествие по Киргизии начинается с Бишкека. Стоит ли оттуда сразу стартовать к озеру Иссык-Куль, к горам Тянь-Шань, ущелью Ала Арча или есть смысл задержаться в киргизской столице? Расскажем, что можно посмотреть в Бишкеке и чем он интересен.

Почему город называется Бишкек?

В середине XIX века в этих краях был заложен глиняный форт Пишпек. Однако во времена СССР было принято решение переименовать город в честь родившегося там революционера Михаила Фрунзе. Свое современное название – Бишкек - город получил уже после распада Советского Союза. В советские времена здесь шла активная застройка, зато широкие улицы утопают в зелени садов, парков и клумб, расположенных по всему Бишкеку.

Какая погода в Бишкеке?

Из-за того, что климат в городе резко континентальный, температура воздуха может сильно колебаться. Были случаи, когда воздух зимой мог охлаждаться до -30 градусов. При этом считается, что средняя температура в этих краях в зимний период достигает всего -2. Такая же ситуация наблюдается с погодой летом. Самым теплым месяцем считается июль со средними показателями +25 градусов.

Что посмотреть в Бишкеке?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Площадь Ала-Тоо

Площадь Ала-Тоо – центральная площадь города. Здесь установлен 10-метровый памятник герою киргизского эпоса Манасу, объединившему киргизов. Этот эпос – мировой рекордсмен по объему, включен в Книгу рекордов Гиннеса. Также эпос признан объектом нематериального культурного наследия человечества. На площади также можно увидеть флагшток с Государственным флагом республики, высота которого составляет 45 метров. В 2011 году здесь появился памятник, посвященный народному писателю республики – Чингизу Айтматову.

Исторический музей

Государственный исторический музей Киргизии - один из крупнейших в Центральной Азии. Музей был основан в 1920-х годах, однако свое нынешнее название получил лишь в 1954 году. Артефакты из его коллекции стали объектами всемирного культурного наследия. В музее находится 90 тысяч экспонатов. Экспозиции рассказывают историю страны, начиная с первобытнообщинного строя до современности. Там можно узнать историю кочевых народов, о том, как раньше велось земледелие и занимались ремеслами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Городские парки

Старейший Дубовый парк появился в городе в 1890 году. Парк имени Панфилова расположен в центре города недалеко от центральной городской площади. Изначально в том месте был большой сад, на его месте позднее появился парк "Красной звезды", главные аллеи которого образовывали звезду. В 1940-х парк получил нынешнее название - Центральный городской парк имени Панфилова. В парке установлено множество аттракционов, там можно прокатиться на колесе обозрения и полюбоваться на город с высоты птичьего полета.

Проспект Эркиндик

Еще одна зеленая зона в городе – проспект Эркиндик. Его называют местным Вернисажем или Арбатом, так как здесь обычно выставляются картины местных художников.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Площадь Победы

Площадь Победы, а также мемориальный комплекс, посвященный 40-летию Победы советских войск над фашистами, появился здесь в 1985 году. Комплекс представляет собой три изогнутые в форме арки линии. В центре композиции – женщина-мать, которая ждет сына с войны. На площади также установлен Вечный огонь.