Новые авиакомпании запретили создавать в Киргизии

Власти Киргизии вводят запрет на создание новых авиакомпаний в стране. Решение о моратории было принято после ЧП с самолетом Ил-76, которое произошло в Судане. Предполагается, что оно поможет добиться исключения страны из "черного списка" ЕС.

Мораторий на регистрацию новых авиаперевозчиков начал действовать в Киргизии – его ввел президент Садыр Жапаров, рассказали в его пресс-службе.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О введении запрета (моратория) на регистрацию и выдачу сертификатов эксплуатанта авиакомпаниям"

– сообщение

В заявлении названы и причины такого решения. Оно было вынесено для совершенствования авиационной системы страны и повышения ее безопасности.

Кроме того, агентство гражданской авиации Киргизии должно проверить авиакомпании, самолеты которых летают только за границей либо не появлялись в киргизских аэропортах на протяжении более чем месяца. Допустившие нарушения перевозчики лишатся документов, необходимых для работы.

Ранее Жапаров пояснил, что к таким жестким мерам власти страны побудил инцидент с Ил-76, который разбился в Судане. В ходе расследования окаалось, что воздушное судно ранее было зарегистрировано на компанию в Киргизии, но к моменту крушения почти год было без этой регистрации.