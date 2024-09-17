Президент Кыргызстана: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией

Президент Кыргызстана Жапаров высказался о важности сотрудничества с Россией, подчеркнув высокий уровень товарооборота между странами.

Важность развития отношений с Россией отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По словам лидера центральноазиатской республики, отказаться от экономических контактов с Россией страна не может.

"Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с РФ. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией"

- Садыр Жапаров

В качестве аргумента Жапаров привел показатели товарооборота между государствами. Объем торговли между странами превышает $4 млрд, Кыргызстана импортирует энергоресурсы, пшеницу и другие товары.

Также лидер Кыргызстана рассмотрел особенности географического положения. По его словам, вся транспортная сеть страны связана с Россией. Жапаров также подчеркнул, что в России работает значительное число трудовых мигрантов из Кыргызстана.

При этом Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан не содействует в обходе санкционных запретов, передает "Кабар".