Вестник Кавказа

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт

Азербайджан и Киргизия могут заключить нефтяной контракт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы Минэнерго Азербайджан и Киргизии провели встречу, на которой был поднят вопрос о заключении контракта на поставку нефти. Также стороны обсудили другие вопросы энергетического сотрудничества.

Долгосрочный контракт на поставку нефти может быть заключен между Азербайджаном и Киргизией.

Предложение было высказано на встрече глав минэнерго двух стран киргизским министром Таалайбеком Ибраевым. Двусторонняя встреча с Парвизом Шахбазовым состоялась на полях четвертого заседания Организации тюркских государств (ОТГ).

Глава Минэнерго Киргизии отметил высокий уровень опыта Азербайджана в области разработки нефтяных месторождений и добычи нефтепродуктов. Азербайджану было предложено участие в проектах в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии в Киргизии. Также поступило предложение рассмотреть возможность закупки и установки зарядных устройств для электромобилей в Киргизии за счет льготного финансирования из Азербайджано-Кыргызского фонда развития в размере $2 млн.

Азербайджанская сторона выразила готовность к сотрудничеству и выступила с идеей создать специальную рабочую группу, которая займется обсуждением вопросов поставки нефти.

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