Азербайджан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот между странами 

Посол Кайрат Осмоналиев сообщил, что, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за полгода 2023 импорт между республиками вырос почти в 4,85 раза.
Дипломат отметил, что азербайджанский экспорт с Кыргызстаном также увеличился в 18,59 раза. В прошлом году за этот же период товарооборот составил $1,045 млн. За январь – июль 2023 эти показатели достигли $19,437 млн.
Перспективы сотрудничества Азербайджана и Кыргызстана
Посол также заявил, что сейчас торгово-экономические отношения между двумя странами активно развиваются и находятся в положительной динамике. Обе стороны открыты для сотрудничества и готовы наращивать обороты импорта и экспорта. В планах у Азербайджана и Кыргызстана в будущем году прийти к еще большим цифрам в товарообороте.
Соглашение между Баку и Бишкеком
В начале этого года двумя странами был подписан ряд соглашений, которые затрагивают сельское хозяйство, авиасообщения, охрану интеллектуальной собственности и информационные технологии.