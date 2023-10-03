Азербайджан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот между странами 

Опубликовано: 10:54, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году импорт из Кыргызстана в Азербайджан увеличился почти в 5 раз. В свою очередь, Кыргызстан в 18 раз больше покупает товаров у Азербайджана по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал кыргызский посол в Азербайджане.

Посол Кайрат Осмоналиев сообщил, что, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за полгода 2023 импорт между республиками вырос почти в 4,85 раза.

Дипломат отметил, что азербайджанский экспорт с Кыргызстаном также увеличился в 18,59 раза. В прошлом году за этот же период товарооборот составил $1,045 млн. За январь – июль 2023 эти показатели достигли $19,437 млн.

Перспективы сотрудничества Азербайджана и Кыргызстана

Посол также заявил, что сейчас торгово-экономические отношения между двумя странами активно развиваются и находятся в положительной динамике. Обе стороны открыты для сотрудничества и готовы наращивать обороты импорта и экспорта. В планах у Азербайджана и Кыргызстана в будущем году прийти к еще большим цифрам в товарообороте.

Соглашение между Баку и Бишкеком

В начале этого года двумя странами был подписан ряд соглашений, которые затрагивают сельское хозяйство, авиасообщения, охрану интеллектуальной собственности и информационные технологии.