По дорогам Кыргызстана будут колесить китайские электробусы

Опубликовано: 2:32, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китайская компания намерена построить в Кыргызстане завод по сборке электробусов, который будет заниматься не только выпуском, но и обслуживанием общественного транспорта нового поколения.

В Кыргызстане прошла деловая встреча между представителями промышленности страны и компании из Китая Gree Altairnano New Energy, которая специализируется на сборочном производстве автобусов и электробусов и организации техобслуживания автотехники нового поколения.

На переговорах китайское предприятие и Минэкономики Кыргызстана подписали Меморандум о понимании и сотрудничестве. Документ затрагивает тему запуска на кыргызской территории фабрики по сборке городского транспорта, действующего на современных электродвигателях.

Согласно документу, китайская компания рассмотрит сценарии капиталовложений в данную фабрику и более широкое производство сервисных центров, зарядных станций и пунктов по замене аккумуляторов в Кыргызстане.