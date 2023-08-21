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По дорогам Кыргызстана будут колесить китайские электробусы

По дорогам Кыргызстана будут колесить китайские электробусы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Китайская компания намерена построить в Кыргызстане завод по сборке электробусов, который будет заниматься не только выпуском, но и обслуживанием общественного транспорта нового поколения.

В Кыргызстане прошла деловая встреча между представителями промышленности страны и компании из Китая Gree Altairnano New Energy, которая специализируется на сборочном производстве автобусов и электробусов и организации техобслуживания автотехники нового поколения.

На переговорах китайское предприятие и Минэкономики Кыргызстана подписали Меморандум о понимании и сотрудничестве. Документ затрагивает тему запуска на кыргызской территории фабрики по сборке городского транспорта, действующего на современных электродвигателях.

Согласно документу, китайская компания рассмотрит сценарии капиталовложений в данную фабрику и более широкое производство сервисных центров, зарядных станций и пунктов по замене аккумуляторов в Кыргызстане.

 

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