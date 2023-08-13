Москва обзаведется новым парком для электробусов

Опубликовано: 15:52, 13 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мэрии Москвы сообщили о работе по строительству нового электробусного парка. Он станет третьим для столицы, работы завершены на 85%. Парк будет открыт осенью.

Замглавы Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов заявил о скором завершении строительства электробусного парка в столице, который станет третьим по счету.

"Открыть третий в столице и в России электробусный парк планируем уже этой осенью"

- Максим Ликсутов

Он отметил, что парк вместит в себя 78 машин, которые заменят дизельные автобусы. По его словам, новый парк даст свыше 200 рабочих мест и уменьшит влияние на экологию города.

Ликсутов также добавил, что транспортные изменения коснутся Восточного и Юго-Восточного административного округов.