Африканская жара возвращается в Москву

Опубликовано: 13:12, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жаркие дни обещают москвичам на следующей неделе. Воздух вновь раскалится до плюс 30-33, но такой период будет коротким.

Новый период 30-градусной жары ожидается в Москве, такой прогноз дали синоптики.

Ближайший уикенд будет дождливым. Потепление начнется в середине будущей недели и выйдет на пиковые значения к концу недели.

«Во вторник начнется постепенное повышение температуры, днем – плюс 23–28 градусов, осадки уже будут местами и совсем небольшие. В среду – небольшая облачность, ночью – 11–16 градусов, а днем уже плюс 24–29 и без осадков»

– научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

В Подмосковье жара уже в среду достигнет 30 градусов, а в четверг регион окажется во власти «красной жары», когда температура превысит плюс 33.

«Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары»

– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Аномально жаркими будут 17, 18 и 19 августа, затем погода начнет возвращаться к норме.