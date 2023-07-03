Что пить в жару? Советы из Узбекистана

В жаркую погоду важно не допускать обезвоживания и придерживаться нескольких правил, чтобы защититься от теплового удара. Пить нужно достаточно, при этом не каждый напиток будет хорош в жару.
Водный баланс в жару можно восстанавливать водой, как простой, так и минеральной. Также, поделились в Минздраве Узбекистане, полезно в знойные дни пить травяные чаи, для этого подойдут:
- ромашка,
- мята,
- мелисса,
- шалфей,
- чабрец,
- шиповник.
Хорошо утоляют жажду и освежают соки из кислых фруктов - слива, вишня. Их, при желании, можно разбавить водой.
Особо в Минздраве Узбекистана отметили пользу в жару айрана. Этот кисломолочный напиток имеет ряд преимуществ:
- утоляет жажду,
- повышает аппетит,
- улучшает микрофлору кишечника,
- полезен для нервной системы.
- нормализует работу дыхательной системы,
- помогает работе сердечно-сосудистой системы,
- позитивно сказывается на иммунитете.
Для утоления жажды можно не только пить, но и есть: в жаркую погоду в рацион полезно включить огурцы, арбузы, дыни, сельдерей и апельсины.
Также не стоит забывать о летней классике - окрошке.