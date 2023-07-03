Что пить в жару? Советы из Узбекистана

Опубликовано: 5:34, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что лучше всего подходит для утоления жажды в жару? Айран, вишневый сок, мятный чай - Минздрав Узбекистана рекомендует.

В жаркую погоду важно не допускать обезвоживания и придерживаться нескольких правил, чтобы защититься от теплового удара. Пить нужно достаточно, при этом не каждый напиток будет хорош в жару.

Водный баланс в жару можно восстанавливать водой, как простой, так и минеральной. Также, поделились в Минздраве Узбекистане, полезно в знойные дни пить травяные чаи, для этого подойдут:

ромашка,

мята,

мелисса,

шалфей,

чабрец,

шиповник.

Хорошо утоляют жажду и освежают соки из кислых фруктов - слива, вишня. Их, при желании, можно разбавить водой.

Особо в Минздраве Узбекистана отметили пользу в жару айрана. Этот кисломолочный напиток имеет ряд преимуществ:

утоляет жажду,

повышает аппетит,

улучшает микрофлору кишечника,

полезен для нервной системы.

нормализует работу дыхательной системы,

помогает работе сердечно-сосудистой системы,

позитивно сказывается на иммунитете.

Для утоления жажды можно не только пить, но и есть: в жаркую погоду в рацион полезно включить огурцы, арбузы, дыни, сельдерей и апельсины.

Также не стоит забывать о летней классике - окрошке.