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Что пить в жару? Советы из Узбекистана

Что пить в жару? Советы из Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Что лучше всего подходит для утоления жажды в жару? Айран, вишневый сок, мятный чай - Минздрав Узбекистана рекомендует.

В жаркую погоду важно не допускать обезвоживания и придерживаться нескольких правил, чтобы защититься от теплового удара. Пить нужно достаточно, при этом не каждый напиток будет хорош в жару.

Водный баланс в жару можно восстанавливать водой, как простой, так и минеральной. Также, поделились в Минздраве Узбекистане, полезно в знойные дни пить травяные чаи, для этого подойдут:

  • ромашка,
  • мята,
  • мелисса,
  • шалфей,
  • чабрец,
  • шиповник.

Хорошо утоляют жажду и освежают соки из кислых фруктов - слива, вишня. Их, при желании, можно разбавить водой.

Особо в Минздраве Узбекистана отметили пользу в жару айрана. Этот кисломолочный напиток имеет ряд преимуществ:

  • утоляет жажду,
  • повышает аппетит,
  • улучшает микрофлору кишечника,
  • полезен для нервной системы.
  • нормализует работу дыхательной системы,
  • помогает работе сердечно-сосудистой системы,
  • позитивно сказывается на иммунитете.

Для утоления жажды можно не только пить, но и есть: в жаркую погоду в рацион полезно включить огурцы, арбузы, дыни, сельдерей и апельсины.

Также не стоит забывать о летней классике - окрошке.

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