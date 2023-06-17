Три самых полезных холодных супа в жару

Опубликовано: 7:13, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом многие вспоминают об окрошке, освежающем и легком блюде. Какие еще холодные супы стоит включить в рацион и чем они полезны? Отвечает нутрициолог.

В летнюю жару часто не хочется есть привычную еду, поэтому холодные супы вносят приятное разнообразие в рацион. Помимо этого, они очень полезны.

Прежде всего, любой холодный суп позволяет добрать необходимое количество овощей в день. ВОЗ рекомендует пять порций овощей и фруктов в день, но часто в жару аппетит снижается.

«С этой точки зрения все летние супы могут внести хороший вклад в здоровый рацион. В холодные супы часто добавляют много зелени, а это источник бета-каротина, витамина С, антиоксидантов и минералов»

– глава образовательной программы «Консультант по пищевому поведению» в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова

К особенно полезным летним холодным супам она отнесла окрошку, свекольник и гаспачо.

Главная ценность свекольника - свекла. Она богата клетчаткой и антиоксидантами. Кроме того, свекла эффективно снижает давление у гипертоников и нормализует работу ЖКТ.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Окрошка, в основе которой лежат овощи и зелень, обычно заправляется квасом или кефиром. Обе эти заправки приносят пользу организму.

«Натуральный квас содержит пробиотики, полезные для работы желудочно-кишечного тракта. А кисломолочные заправки (кефир или айран) обеспечивают организм кальцием и обогащают лакто- и бифидобактериями кишечник»

– Ольга Тонкова-Кузнецова

Итальянский холодный томатный суп гаспачо не слишком популярен в России, а зря. Помидоры обязательно должны быть в рационе в период активного солнца.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

«Томаты - основной ингредиент супа гаспачо - богаты полезными витаминами С, А, В2, в них также содержатся цинк, медь и фосфор, клетчатка и пектин. Но самое ценное в томатах - ликопин. Это антиоксидант, защищающий организм от избыточного воздействия свободных радикалов»

– нутрициолог

Также в жару можно приготовить гаспачо из огурцов, зеленые щи, овощной крем-суп или кукси - корейский холодный суп с лапшой и говядиной.