Граждане стран Центральной Азии существенно нарастили турпоток в Азербайджан

В октябре более 16,5 тыс туристов из стран Центральной Азии посетили Азербайджан. С начала года в стране побывало свыше 2,2 млн иностранцев.

В октябре этого года в Азербайджане побывало чуть более 16,5 тыс туристов из стран Центральной Азии – на 31% выше прошлогодних показателей, приводит данные Госагентство АР по туризму.

Лидером по данному показателю стал Казахстан – 8 134 туристов (рост на 42%). В тройку также вошли Узбекистан (3 727 тыс) и Туркменистан (3 163 тыс). Далее расположились Кыргызстан (790 туристов) и Таджикистан (689 человек).

За 10 месяцев 2024 года Азербайджан посетили почти 150 тыс путешественников из этого региона, что на 38% превышает показатели 2023 года. В общей сложности в республике побывало 2,2 млн иностранцев.