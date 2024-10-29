В Бишкеке заявили о намерении укреплять отношения с Москвой

Глава кабмина Кыргызстана Жапаров провел встречу с послом РФ в стране Сергеем Вакуновым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.

Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров во время встречи с послом РФ в стране Сергеем Вакуновым высказался о важности развития отношений центральноазиатской республики с Россией, поведала пресс-служба правительства страны.

"Глава кабмина отметил важность углубления партнерских отношений между двумя странами, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества"

– пресс-служба правительства Кыргызстана

Стороны обсудили круг вопросов, которые относятся к партнерству в области экономики, культуры, а также миграционных процессов.

Жапаров и Вакунов отметили важность развития сотрудничества в рамках совместных проектов. Одним из них должен стать проект развития Кыргызско-Российского Славянского университета.