Вестник Кавказа

Поезда могут связать РФ с Казахстаном и Кыргызстаном

Поезда могут связать РФ с Казахстаном и Кыргызстаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РЖД рассматривает возможность возобновления движения пассажирских поездов на двух международных направлениях. Поезда могут пустить в Казахстан и Кыргызстан.

Пассажирские поезда могут снова начать ходить из России в Казахстан и Кыргызстан.

"Вместе продолжаем восстанавливать пассажирское сообщение между нашими странами… Обсуждаем возобновление следования пассажирских поездов из Казахстана и Кыргызстана в российскую столицу с вводом нового графика"

– РЖД

С сентября 2024 года поезда ходят в Узбекистан. Курсирует пассажирский состав Москва - Ташкент.

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