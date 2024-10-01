Поезда могут связать РФ с Казахстаном и Кыргызстаном

РЖД рассматривает возможность возобновления движения пассажирских поездов на двух международных направлениях. Поезда могут пустить в Казахстан и Кыргызстан.
Пассажирские поезда могут снова начать ходить из России в Казахстан и Кыргызстан.
"Вместе продолжаем восстанавливать пассажирское сообщение между нашими странами… Обсуждаем возобновление следования пассажирских поездов из Казахстана и Кыргызстана в российскую столицу с вводом нового графика"
– РЖД
С сентября 2024 года поезда ходят в Узбекистан. Курсирует пассажирский состав Москва - Ташкент.