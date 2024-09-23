Вестник Кавказа

О туристических поездах с Узбекистаном рассказали в "РЖД Тур"

Рускеальский экспресс
© Фото: сайт РЖД
Международные туристические поезда, в том числе с Узбекистаном, могут быть запущены в скором времени "Российскими железными дорогами". Куда смогут съездить на круизном поезде туристы из Узбекистана, рассказал гендиректор "РЖД Тур" Роман Бараковских.

Россия и Узбекистан в перспективе могут запустить туристические поезда, подробности рассказал вице-президент РСТ, гендиректор "РЖД Тур" Роман Бараковских.

Он подчеркнул, что рост популярности железнодорожного туризма побуждает создавать все новые туристические продукты.

По словам Бараковских, уже в следующем году может начать развиваться железнодорожное туристическое сообщение с рядом стран БРИКС, прежде всего Китаем. Причем работу планируется вести в направлении как въездного, так и выездного туризма.

"В проработке также много других проектов, в частности, с Узбекистаном"

– вице-президент РСТ

Бараковских уточнил, что жители этих стран смогут совершить поездку по железной дороге в Карелию и в города Золотого кольца, а также на Урал.

Он добавил, что работа ведется интенсивно, и когда появятся результаты, "РЖД Тур" обязательно расскажет о них.

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