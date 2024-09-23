О туристических поездах с Узбекистаном рассказали в "РЖД Тур"

Россия и Узбекистан в перспективе могут запустить туристические поезда, подробности рассказал вице-президент РСТ, гендиректор "РЖД Тур" Роман Бараковских.
Он подчеркнул, что рост популярности железнодорожного туризма побуждает создавать все новые туристические продукты.
По словам Бараковских, уже в следующем году может начать развиваться железнодорожное туристическое сообщение с рядом стран БРИКС, прежде всего Китаем. Причем работу планируется вести в направлении как въездного, так и выездного туризма.
"В проработке также много других проектов, в частности, с Узбекистаном"
– вице-президент РСТ
Бараковских уточнил, что жители этих стран смогут совершить поездку по железной дороге в Карелию и в города Золотого кольца, а также на Урал.
Он добавил, что работа ведется интенсивно, и когда появятся результаты, "РЖД Тур" обязательно расскажет о них.