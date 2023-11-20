Куда съездить из Бишкека: ущелья, водопады и башня Бурана

Большинство туристов начинают свое знакомство с Кыргызстаном с Бишкека. Не обязательно отъезжать от столицы слишком далеко, чтобы оказаться на лоне природы. Расскажем, куда поехать из Бишкека, включая как однодневные поездки, так и более длительные походы.

До некоторых из этих мест будет трудно добраться исключительно на общественном транспорте, поэтому для тех, кто не планирует аренду автомобиля, остается вариант такси или даже полноценного экскурсионного тура.

Ала-Арча

Национальный парк Ала-Арча расположен на склоне Киргизского Алатау, примерно в 40 км к югу от Бишкека. Для тех, кто не хочет уезжать слишком далеко от столицы, Ала Арча - идеальный вариант. В этом природном парке есть пешеходные маршруты, рассчитанные на любой уровень подготовки, поэтому насладиться красотой ущелий, рек и лесов смогут все. Самый популярный маршрут ведет к Ак-сайскому водопаду (2 часа). До хижины Рацека, через которую лежит путь к леднику Ак-сай, на высоте 3350 метров добираться от входа в парк более 5 часов. Еще один не самый простой маршрут пролегает к озеру Адыгене.

Как добраться до парка Ала-Арча из Бишкека?

На машине до входа в национальный парк ехать минут 50, а к горнолыжной базе Кашка-Суу ведет поворот налево. Маршрутки №265 отправляются из Бишкека каждый час с остановки около Ошского базара, ехать до Кашка-Суу около часа. Но от остановки до входа в парк добираться еще 3 км. Еще одна проблема состоит в том, что до начала пешеходных троп добираться еще 12 км от ворот парка, поэтому у въезда часто дежурят таксисты, предлагающие подвезти за 500 сомов. Чтобы не переплачивать, можно попроситься в машину к посетителям, приезжающим в парк, бесплатно или за небольшую сумму Хотя вход для посетителей в парк бесплатный, оплата осуществляется за въезд любого транспортного средства: за легковую машину - 700 сомов, мотоцикл - 200 сомов. В выходные на въезде могут быть пробки, так как это место популярно у местных жителей.

Башня Бурана

Башня Бурана - это одна из самых известных исторических достопримечательностей Кыргызстана, поскольку это один из древнейших минаретов из жженого кирпича в Средней Азии. Башня Караханидского каганата, построенная в IX-XI веках, расположена недалеко от города Токмак, примерно в 70 км от Бишкека. Этот минарет высотой 22 метра, причем она была в два раза выше, - все, что осталось от утраченного древнего города Баласагун, где останавливались караваны Великого Шелкового пути. Еще одна достопримечательность - каменные столбы балбалы VI-X веков, расположенные в поле возле башни, и еще более древние надгробные памятники и камни. На территории есть маленький музей и сувенирный магазин. На башню можно подняться, но подъем очень крутой. Посещение возможно с 9:00 до 19:00, входной билет стоит 60 сомов.

Как добраться до башни Бурана из Бишкека?

Башня находится примерно в 1,5 часах езды от Бишкека на автомобиле, но на общественном транспорте получится дольше. Сначала нужно добраться до Токмака с автовокзала Бишкека на маршрутке. Дальше можно либо взять такси до башни, чтобы доехать еще 12 км (водителя лучше попросить подождать час и с ним же поехать обратно), либо поискать, ходят ли в данный момент маршрутки до минарета. Во время экскурсий башню посещают за один день с каньонами Конорчек.

Аламединское ущелье

© Фото: kyrgyzland.com

Аламединское ущелье на высоте примерно 2000 метров - одно из самых красивых в окрестностях Бишкека. В ущелье есть конные прогулки, сюда возят экскурсии. Эта местность покрыта березовыми лесами и можжевельником. Санаторий и ущелье доступны для туристов и зимой, и это тоже интересное зрелище, поскольку вода в водопаде замерзает ледяным каскадом.

Как добраться в Аламединское ущелье из Бишкека?

Ворота в Аламединское ущелье - село Кой-Таш - находятся всего в 30 км от Бишкека. Ехать на маршрутке туда около часа, на машине будет быстрее. Но из села нужно добраться добраться до санатория "Теплые ключи", на машине это дополнительные 25 минут, поэтому возможно стоит рассмотреть вариант с такси сразу из Бишкека. Тропа к ущелью начинается в километре от санатория, и идет через мост и поляну в сторону гор. Прогулка к водопаду вдоль ущелья занимает пару часов. Дорогу в Бишкек стоит заранее продумать, так как через приложение такси вызвать бывает проблематично из-за того, что в горах плохо ловит.

Каньоны Конорчек

© Фото: kyrgyzland.com

Каньон Конорчек расположен в Боомском ущелье, примерно в 130 км от Бишкека. На самом деле это не один каньон, а целая система каньонов, лежащая на дороге между Бишкеком и Иссык-Кулем. Скальные образования из красного песчаника также называют Эоловыми замками. Весь поход занимает около 3 часов, но здесь легко можно провести целый день, не утомляясь видами.

Как добраться до каньона Конорчек из Бишкека?

На любой маршрутке, идущей на Иссык-Куль с западного автовокзала Бишкека, можно доехать до остановки Красный мост (полтора часа). Там есть указатель, показывающий направление к каньону. Оттуда предстоит путь вверх по узкому руслу высохшей реки. Если есть собственный транспорт, то первые 1,5 км можно проехать на машине, но дальше каньон придется исследовать пешком. Всего прогулка туда-обратно займет часа 3.

Ущелье Чункурчак

© Фото: too.kg

Чункурчак - это небольшой горнолыжный курорт, расположенный в почти 40 км от Бишкека. Покататься на лыжах здесь можно примерно с ноября по март, а летом сюда приезжают туристы, чтобы погулять, покататься на канатке курорта (200 сомов) и зиплайне (600 сомов).

Как добраться до ущелья Чункурчак из Бишкека?

Общественный транспорт к курорту не ходит, можно только доехать на своем транспорте или вызвать такси (в самом ущелье плохо ловит связь).

Белогорское ущелье

Ущелье Сокулук, которое чаще называют Белогорским ущельем, находится в 50 км от Бишкека. Сюда приезжают, чтобы посмотреть на самый высокий водопад на севере Кыргызстана (60 метров) - Сокулук или Белогорку. Поход к водопаду через долину и леса Сокулукского ущелья вдоль реки занимает несколько часов, расстояние до водопада и обратно составляет примерно 8-10 км.

Как добраться до водопада Белогорска из Бишкека?

Добраться на общественном транспорте в Белогорское ущелье непросто. От Ошского базара до села Сокулук идет машрутка, но до начала тропы еще 23 км. Можно взять такси до конца дороги, но тогда возникнут проблемы с возвращением в Бишкек обратно. Поэтому самым простым вариантом для тех, у кого нет своего транспорта, будет посещение однодневной экскурсии к водопаду.

Озеро Кель-Тор

© Фото: kyrgyzland.com

Высокогорное озеро Кель-Тор привлекает туристов водой очень красивого бирюзового цвета. Озеро расположено на высоте 2700 м над селом Кегети, примерно в 92 км от Бишкека. От начала тропы до озера идти несколько часов, но путь довольно крутой, по пути встретятся Кегетинское ущелье и водопад.

Как добраться до озера Кель-Тор из Бишкека?

Походная тропа на Кол-Тор начинается в Кегетинском ущелье. Чтобы добраться на общественном транспорте, утром нужно сесть на маршрутку № 303, идущую с восточного автовокзала Бишкека в сторону села Кегети. Ехать около 2 часов, а дальше придется добираться еще 10 км автостопом до начала тропы. Последняя маршрутка из Кегети в Бишкек отправляется довольно рано, поэтому в это место проще поехать тоже с туром. Такси до самого ущелья тоже не доезжают, поэтому даже если арендовать автомобиль, чтобы ехать самому, стоит выбирать что-то помощнее.

Ущелье Ысык-Ата

Курорт Ыссык-Ата с термальными источниками расположен в 60 км от Бишкека, но сюда в основном приезжают не ради купания в бассейнах с минеральной водой, а чтобы погулять в ущелье и посмотреть водопады. Сейчас санаторий модернизируют, планируется закончить работы к концу сентября.

Как добраться в ущелье Ысык-Ата из Бишкека?

Маршрутки в Ыссык-Ата отправляются от автовокзала Бишкека, ехать полтора часа.От санатория к водопаду идти несколько километров. Обратно в Бишкек на маршрутке лучше уезжать не позже 17:00.