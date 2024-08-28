В Астане прошло заседание рабочей группы по вопросам Каспия

Сегодня, 23 октября, в Астане (Казахстан) завершилось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.
В заседании приняли участие делегации всех прикаспийских стран - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, председательствовала на нем глава делегации Казахстана З.Аманжолова, передает Trend.
Участники форума обсудили методики установления прямых исходных линий в Каспийском море, провели обзор сотрудничества, обговорили текущие вопросы подготовки к следующей встрече министров иностранных дел прикаспийских государств в Туркменистане, а также ход переговорного процесса по проектам пятисторонних документов.
Напомним, очередное заседание рабочей группы запланировано в Туркменистане.