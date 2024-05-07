Кто устроил теракт в Анкаре?

Власти Турции заявили, что к теракту в Анкаре может быть причастна Рабочая партия Курдистана. Сегодня в столице Турции прогремел взрыв.

Глава турецкого МВД Али Ерликая рассказал, кто может стоять за террористическим актом возле здания местной компании TUSAS.

Министр отметил, что взрыв в Анкаре, вероятнее всего, осуществили представители запрещенной в Турции террористической организации "Рабочая партия Курдистана".

Он заявил, что процесс идентификации личности террористов продолжается, а после получения четких улик власти поделятся новостью с общественностью.

Напомним, взрыв возле здания компании в Анкаре прогремел сегодня. Жертвами теракта стали 5 человек, еще более 20 получили ранения.