Вестник Кавказа

Кто устроил теракт в Анкаре?

Кто устроил теракт в Анкаре?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции заявили, что к теракту в Анкаре может быть причастна Рабочая партия Курдистана. Сегодня в столице Турции прогремел взрыв.

Глава турецкого МВД Али Ерликая рассказал, кто может стоять за террористическим актом возле здания местной компании TUSAS.

Министр отметил, что взрыв в Анкаре, вероятнее всего, осуществили представители запрещенной в Турции террористической организации "Рабочая партия Курдистана".

Он заявил, что процесс идентификации личности террористов продолжается, а после получения четких улик власти поделятся новостью с общественностью.

Напомним, взрыв возле здания компании в Анкаре прогремел сегодня. Жертвами теракта стали 5 человек, еще более 20 получили ранения.

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