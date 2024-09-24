Вестник Кавказа

Пансионаты Иссык-Куля на полвека передали узбекским инвесторам

Пансионаты Иссык-Куля на полвека передали узбекским инвесторам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четыре пансионата, которые раскинулись на живописных берегах озера Иссык-Куль, на 49 лет снова стали собственностью Узбекистана – споры о их принадлежности между правительствами Киргизии и Узбекистана завершились.

Иссык-кульские пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон" снова перешли в ведение Узбекистана - договор об этом в июле подписали правительства Узбекистана и Кыргызстана, теперь его утвердил Шавкат Мирзиеев.

Как заявили в Узбекистане, все эти здравницы в апреле 2016 года были экспроприированы Кыргызстаном у узбекских компаний незаконно, после чего последовал долгий процесс разбирательств и переговоров, пишет киргизское издание Economist.

Теперь же согласно договору 49 лет управлять "Золотыми песками" будет Ташкентский механический завод, "Дилором" – Асакабанк, "Рахатом" – НБУ, а завершением строительства пансионата "Бустон" займется Узпромстройбанк, землю, на которых они расположены, инвесторы будут арендовать у властей Киргизии.

Также договор оговаривает, что инвесторы должны будут вложить в каждую из здравниц инвестиции в размере $15-20 млн  и реконструировать их до уровня трех-четырех звезд. Не менее 80% работников пансионатов будут составлять граждане Киргизии, опреледяет документ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские туристы продолжают стремиться в Иран

Российские туристы продолжают стремиться в Иран

Ставропольский край привлек 6 млн туристов

Ставропольский край привлек 6 млн туристов

&quot;Победа&quot; запустила прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби

"Победа" запустила прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби

Отели &quot;все включено&quot; в Турции изменят систему питания

Отели "все включено" в Турции изменят систему питания

РЖД готовит туристические поезда в Узбекистан, Монголию и Китай

РЖД готовит туристические поезда в Узбекистан, Монголию и Китай

Турпоток в Израиль обвалился из-за войны

Турпоток в Израиль обвалился из-за войны

Новые санатории и грязелечебницы появятся в Узбекистане

Новые санатории и грязелечебницы появятся в Узбекистане

Новый туристический городок строят на берегу Каспия в Казахстане

Новый туристический городок строят на берегу Каспия в Казахстане

Турпоток из России в Турцию вышел на рекорд с 2019 года

Турпоток из России в Турцию вышел на рекорд с 2019 года

Гонконг ввел безвизовый режим для Грузии

Гонконг ввел безвизовый режим для Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы