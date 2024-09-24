Пансионаты Иссык-Куля на полвека передали узбекским инвесторам

Четыре пансионата, которые раскинулись на живописных берегах озера Иссык-Куль, на 49 лет снова стали собственностью Узбекистана – споры о их принадлежности между правительствами Киргизии и Узбекистана завершились.

Иссык-кульские пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон" снова перешли в ведение Узбекистана - договор об этом в июле подписали правительства Узбекистана и Кыргызстана, теперь его утвердил Шавкат Мирзиеев.

Как заявили в Узбекистане, все эти здравницы в апреле 2016 года были экспроприированы Кыргызстаном у узбекских компаний незаконно, после чего последовал долгий процесс разбирательств и переговоров, пишет киргизское издание Economist.

Теперь же согласно договору 49 лет управлять "Золотыми песками" будет Ташкентский механический завод, "Дилором" – Асакабанк, "Рахатом" – НБУ, а завершением строительства пансионата "Бустон" займется Узпромстройбанк, землю, на которых они расположены, инвесторы будут арендовать у властей Киргизии.

Также договор оговаривает, что инвесторы должны будут вложить в каждую из здравниц инвестиции в размере $15-20 млн и реконструировать их до уровня трех-четырех звезд. Не менее 80% работников пансионатов будут составлять граждане Киргизии, опреледяет документ.