Ингушетия поможет жильем молодым специалистам

У молодых специалистов в Ингушетии появилась прекрасная возможность приобрести в ипотеку квартиру, практически не выплачивая банку проценты по ипотечному займу.

Молодые специалисты, работающие в Ингушетии, смогут принять участие в подпрограмме "1000 квартир", чтобы с выгодой улучшить свои жилищные условия, сообщили в Минэкономразвития республики.

"Субсидии на погашение процентной ставки смогут получить ряд категорий граждан из числа молодых семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, молодых учителей до 35 лет и госслужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий"

- пресс-служба Минэкономразвития Ингушетии

Соглашение о реализации новой подпрограммы в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" подписали Минэкономразвития Ингушетии и региональное отделение Сбербанка, согласно документу банк оплатит 100% процентной ставки при нормативе не более 18 кв м жилья на каждого члена семьи, передает "Интерфакс".

Работает это просто: участник программы выплачивает банку только ту сумму, которую он взял в ипотеку, а проценты за него банку отдает государство, и это – очень выгодный вариант купить квартиру, причем для погашения кредита можно воспользоваться средствами материнского капитала.

На участие в подпрограмме уже поданы десятки заявок, прием документов продлится до 11 ноября нынешнего 2024 года, добавили в министерстве.