Сколько процентов дагестанцев могут позволить себе ипотеку?

Всего 3,4% жителей Дагестана могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку по рыночной ставке, такой показатель был выявлен после исследования РИА Новости.
Отмечается, что Дагестан расположился на 83-й строчке в данном рейтинге среди регионов России. При этом республика стала аутсайдером среди субъектов СКФО.
В агентстве также отметили, что с учетом льготных программ кредитования процент имеющих возможность купить жилье по ипотеке станет больше и дойдет до 9,2%.
Лидером на Кавказе стал Ставропольский край — 7,7% жителей могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке. Следом идут КБР и Северная Осетия (по 5,3%), Ингушетия (5,1), КЧР и Чечня (по 4,5%).
Первым в рейтинге среди всех субъектов России оказался ЯНАО, где процент способных составил 39,4%. Аутсайдером по стране стал Крым — 2,3%.