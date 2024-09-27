Вестник Кавказа

Сколько процентов дагестанцев могут позволить себе ипотеку?

Сколько процентов дагестанцев могут позволить себе ипотеку?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лишь 3,4% жителей Дагестана могут позволить себе жилье в ипотеку. Лидером стал ЯНАО — почти 40%, в аутсайдерах оказался Крым — 2,3%.

Всего 3,4% жителей Дагестана могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку по рыночной ставке, такой показатель был выявлен после исследования РИА Новости.

Отмечается, что Дагестан расположился на 83-й строчке в данном рейтинге среди регионов России. При этом республика стала аутсайдером среди субъектов СКФО.

В агентстве также отметили, что с учетом льготных программ кредитования процент имеющих возможность купить жилье по ипотеке станет больше и дойдет до 9,2%.

Лидером на Кавказе стал Ставропольский край — 7,7% жителей могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке. Следом идут КБР и Северная Осетия (по 5,3%), Ингушетия (5,1), КЧР и Чечня (по 4,5%).

Первым в рейтинге среди всех субъектов России оказался ЯНАО, где процент способных составил 39,4%. Аутсайдером по стране стал Крым — 2,3%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане откроют швейную фабрику

В Дагестане откроют швейную фабрику

Дагестанский штангист стал чемпионом юниорского Первенства России

Дагестанский штангист стал чемпионом юниорского Первенства России

Лучшие издания года определили на книжном фестивале в Дагестане

Лучшие издания года определили на книжном фестивале в Дагестане

Пожар в торговом центре потушили в Каспийске

Пожар в торговом центре потушили в Каспийске

Пожар в Каспийске: горит торговая база «Пир»

Пожар в Каспийске: горит торговая база «Пир»

Круизный теплоход &quot;Расул Гамзатов&quot; выйдет в первый рейс в 2027 году

Круизный теплоход "Расул Гамзатов" выйдет в первый рейс в 2027 году

Дагестан экспортирует в Саудовскую Аравию теплицы и виноградный сок

Дагестан экспортирует в Саудовскую Аравию теплицы и виноградный сок

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Хозяина нелицензированной АЗС в Дагестане осудили

Хозяина нелицензированной АЗС в Дагестане осудили

Махачкале вернули 5 гектаров побережья Каспия

Махачкале вернули 5 гектаров побережья Каспия

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы