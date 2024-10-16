«Грузинская мечта» не набрала большинство в парламенте - опрос

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» показал результаты последнего опроса населения о рейтинге партий перед парламентскими выборами. Исследование было сделано британской компанией SAVANTA по заказу «Фонда свободы медиа».
Опрос показал, что правящая партия «Грузинская мечта» набрала 35%, а объединенная оппозиция – 52%. Более точная информация такова:
- «Грузинская Мечта» — 35%;
- «Коалиция за перемены» — 19%;
- «Единство - Национальное движение» — 16%;
- «Сильная Грузия» – 9%;
- «За Грузию» – 8%;
- Остальные получают меньше 3%.
Таким образом, правящая партия будет иметь 61 депутата в парламенте, а объединенная оппозиция – 89, из которых больше всех мест займут представители «Коалиции за перемены».
Телеканал передал, что информацию собирали при помощи личного интервьюирования на всей территории Грузии. Всего было опрошено более 1,5 тыс человек с правом голоса на выборах.
Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.