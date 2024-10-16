Вестник Кавказа

«Грузинская мечта» не набрала большинство в парламенте - опрос

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Согласно последнему проведенному опросу от оппозиционного телеканала «Мтавари» правящая партия не смогла набрать большинство голосов: ее готовы выбрать только 35% населения. Объединенная оппозиция в таком случае получит 89 мест в парламенте.

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» показал результаты последнего опроса населения о рейтинге партий перед парламентскими выборами. Исследование было сделано британской компанией SAVANTA по заказу «Фонда свободы медиа».

Опрос показал, что правящая партия «Грузинская мечта» набрала 35%, а объединенная оппозиция – 52%. Более точная информация такова:

  • «Грузинская Мечта» — 35%;
  • «Коалиция за перемены» — 19%;
  • «Единство - Национальное движение» — 16%;
  • «Сильная Грузия» – 9%;
  • «За Грузию» – 8%;
  • Остальные получают меньше 3%.

Таким образом, правящая партия будет иметь 61 депутата в парламенте, а объединенная оппозиция – 89, из которых больше всех мест займут представители «Коалиции за перемены».

Телеканал передал, что информацию собирали при помощи личного интервьюирования на всей территории Грузии. Всего было опрошено более 1,5 тыс человек с правом голоса на выборах.

Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.

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